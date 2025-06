Técnicas usadas pelo Projeto Degusta 80+ são destaques em Dia de Campo, em Rolim de Moura

A palestra do extensionista do escritório local da Emater em Rolim de Moura, Marcelo Lopes, destacou as ações do Projeto Degusta Rondônia 80+ voltada para a qualidade na fermentação dos cafés especiais

Omunicípio de Rolim de Moura recebeu na sexta-feira (13), mais uma importante ação do governo de Rondônia, com a presença de profissionais da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) e do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) Campus de Cacoal. O Dia de Campo da Cafeicultura, reuniu produtores rurais, técnicos e pesquisadores para discutir boas práticas, inovações tecnológicas e os avanços no cultivo dos cafés Robustas Amazônicos, com foco no manejo da irrigação, colheita e pós colheita, além da oficina de qualidade voltada para fermentação dos cafés.

O evento foi realizado na propriedade do agricultor familiar José Norberto Fuzinato (Fiosão) atendida pelo Escritório Local da Emater-RO em Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento fortalece a agricultura familiar e valoriza os cafés especiais produzidos na região. Rondônia é um tesouro na produção de cafés finos, especialmente os Robustas Amazônicos, que têm conquistado prêmios nacionais e internacionais. Nesse sentido, o governo do estado tem investido em assistência técnica, infraestrutura e na valorização dos produtores.

TRÊS ESTAÇÕES

O projeto Degusta 80+ ressalta a importância do café colhido maduro

As atividades foram desenvolvidas em três estações. Nas duas primeiras, que ficaram a cargo do Ifro, foram abordados temas como manejo da irrigação e colheita/pós-colheita. Na terceira estação o extensionista do escritório local da Emater-RO em Rolim de Moura, Marcelo Lopes, que também é engenheiro agrônomo, mestre em ciências ambientais, especialista e degustador de cafés especiais, destacou as ações do Projeto Degusta Rondônia 80+.

“Nesse projeto nosso foco é oportunizar a qualificação de técnicos e produtores no desenvolvimento de cafés de qualidade. Demonstramos todo o processo do café colhido maduro e seus processos para transformação, por meios das técnicas de fermentação, em bebida de especialidade, além do incentivo à participação dos concursos de qualidade como o Concafé e concursos nacionais”, destacou o extensionista do escritório local da Emater-RO em Rolim de Moura.

RESULTADOS

O diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, enfatizou o papel das parcerias no sucesso da cafeicultura rondoniense. “Os resultados que estamos colhendo hoje são fruto de um trabalho sério, com o incentivo de técnicos e produtores à realização de cafés de qualidade por meio do Projeto Degusta 80+ da Emater-RO. Nosso estado se destaca por ser o primeiro a deter uma Indicação Geográfica de Cafés Especiais com produção Sustentável, uma parceria que iniciou em 2015 com a Plataforma Global do Café e culminou na Indicação Geográfica Matas de Rondônia.”

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Marcelo Lopes

Secom - Governo de Rondônia