Projeto Telemedicina ultrapassa 12 mil atendimentos em apenas cinco meses

Com o objetivo de ampliar o acesso e garantir qualidade na atenção à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Rondônia, o governo do estado apresenta os resultados do projeto Telemedicina, que realizou entre os meses de janeiro e maio, um total de 12.009 teleconsultas nos municípios, por meio de especialistas de um hospital em São Paulo.

O projeto Telemedicina é uma iniciativa que utiliza recursos de tecnologia da informação e comunicação para levar atendimento médico especializado a pacientes do SUS em municípios de difícil acesso ou com carência de especialistas. Em Rondônia, são 62 pontos de atendimento, contemplando os 52 municípios. As consultas são agendadas pela Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da região. No dia da consulta, o médico da UBS acolhe o paciente e o acompanha durante o atendimento remoto, conectado por videoconferência com o médico especialista diretamente de São Paulo.

Durante a consulta, o profissional conversa com o paciente, avalia exames, orienta tratamentos, podendo solicitar novas análises ou exames, como em uma consulta presencial. Ao final, o médico gera um relatório com orientações, diagnóstico e encaminhamentos, que é entregue à equipe local. Se necessário, é marcado um retorno ou agendamento para novos exames.

O projeto disponibiliza especialidades como:

Endocrinologia;

Cardiologia;

Psiquiatria;

Neurologia pediátrica;

Neurologia;

Reumatologia;

Pneumologia;

Endocrinologia pediátrica;

Gastroenterologia;

Infectologia; e

Gastroenterologia pediátrica.