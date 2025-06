Mais de 1.300 veículos conservados estão à venda em cinco leilões do Detran-RO; saiba como participar

Os veículos disponíveis nos certames estão disponibilizados em diversas cidades do estado, listadas nos editais publicados no site do Detran-RO

Mais de 1.300 veículos conservados estão disponíveis para lances em cinco leilões eletrônicos organizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), abertos tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Quatro desses leilões já estão em andamento, um novo certame começa nesta segunda-feira (16), e outro será aberto no próximo dia 23 de junho.

Podem participar dos leilões eletrônicos pessoas jurídicas e físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, previamente cadastradas junto ao Detran-RO. O cadastro deverá ser realizado no portal leilaoonline.detran.ro.gov.br .A participação nos leilões significa a aceitação das condições de vendas previstas para o certame, de forma que é imprescindível a leitura dos termos do edital.

LEILÃO DE SUCATAS

Também está aberto o leilão eletrônico de veículos automotores classificados como sucatas inservíveis, exclusivamente para empresas legalmente registradas nos setores de reciclagem, siderurgia ou fundição. São 9.960 veículos, totalizando cerca de 2,5 toneladas, abertos para visitação.

CRONOGRAMA

Os editais onde constam todas as informações sobre os veículos disponíveis estão publicados no portal oficial do Detran-RO .Abaixo, consta uma tabela resumida com as principais informações, como o edital de leilões, quantidade de veículos e os prazos de visitação e lances. Os veículos disponíveis nos certames estão disponibilizados em diversas cidades do estado, listadas nos editais.

LEILÃO TIPO DE VEÍCULO LOTES PRAZO VISITAÇÃO PRAZO LANCES N° 107/2025 CONSERVADOS 236 INÍCIO – 2/6, de 8h às 13h FIM – 13/6, 8h às 13h INÍCIO – 16/6, às 8h FIM – 18/6, a partir das 8h N° 108/2025 CONSERVADOS 291 INÍCIO – 2/6, de 8h às 13h FIM – 13/6, de 8h às 13h INÍCIO – 16/6, às 11h



FIM – 18/6, a partir das 11h N° 109/2025 CONSERVADOS 419 INÍCIO – 9/6, de 8h às 13h



FIM – 18/6, de 8h às 13h INÍCIO – 23/6, às 8h FIM – 25/6, a partir das 8h Nº 110/2025 CONSERVADOS 194 INÍCIO – 16/6, de 8h às 13h FIM – 27/6, de 8h às 13h INÍCIO – 30/6, às 8h FIM – 2/7, a partir das 8h N° 111/2025 CONSERVADOS 168 INÍCIO – 23/6, de 8h às 13h FIM – 4/7, de 8h às 13h INÍCIO – 7/7, às 8h FIM – 9/7, a partir das 8h N° 001/2025 SUCATAS 9.960 INÍCIO – 30/5, de 7h30 às 13h FIM – 23/6, de 7h30 às 13h INÍCIO – 24/6, às 7h30 FIM – 25/6, às 13h30

ENDEREÇOS ONLINE

Agendamento de Visitação: agendaatendimento.detran.ro.gov.br

