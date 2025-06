Oficina de Musicoterapia “Emoção, Corpo e Alegria” é ofertada no Caps e no Cero, em Porto Velho

No Caps Madeira-Mamoré, a oficina teve início nesta segunda-feira (16). Já no Cero, as atividades começam no dia 8 de julho, ambas no período da manhã

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento emocional, motor e social de pacientes atendidos pelas unidades do Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero) e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Madeira-Mamoré, está sendo ofertada pelo governo de Rondônia, a oficina de musicoterapia “Emoção, Corpo e Alegria”. A iniciativa é inédita e propõe integrar sensibilidade, criatividade e cuidado em um espaço terapêutico e acolhedor.No Caps Madeira-Mamoré, a oficina teve início nesta segunda-feira (16), voltada para pacientes adultos. Já no Cero, as atividades começam no dia 8 de julho, destinadas a crianças de 6 a 12 anos, ambas no período da manhã.

A oficina contará com atividades que envolvem instrumentos musicais, canto, movimento corporal, expressão criativa e vivências lúdicas e interativas. Os responsáveis pela condução das turmas serão o musicoterapeuta Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz e o assistente terapêutico Jadson Raimann, que destacaram a expectativa positiva em torno das oficinas.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, ressaltou que a iniciativa representa um avanço importante no cuidado humanizado. “A música tem um poder incrível de acalmar, transformar e até curar. Com esse projeto, queremos despertar habilidades e tornar o atendimento nas unidades ainda mais acolhedor e sensível.”

Caps Madeira-Mamoré

O Caps Madeira-Mamoré está localizado na Rua Elias Gorayeb, n° 2.576, Bairro São Cristóvão, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para receber atendimento, é necessário encaminhamento médico, que pode ser solicitado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).A unidade realiza tratamento para pessoas com mais de 18 anos que apresentem transtornos mentais severos, como esquizofrenia ou outros quadros com comprometimento psíquico.

A proposta é integrar sensibilidade, criatividade e cuidado em um espaço acolhedor

A equipe é composta por médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, assistentes sociais, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de direção, administração e equipe de apoio.

Cero

O Centro de Reabilitação de Rondônia funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, com atendimentos voltados para crianças e adultos. Para acessar os serviços, é necessário cadastrar o pedido médico na UBS mais próxima. O Cero está localizado na Rua Barão do Amazonas, nº 9.960, Bairro Mariana. Telefone para contato: (69) 98482-1038.

A unidade oferece atendimento especializado com uma equipe multiprofissional composta por médicos, neuropsicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e técnicos de enfermagem.

Fonte

Texto: Daiane Brito

Fotos: Marcelo Gladson

Secom - Governo de Rondônia