Gestão pública: governo de RO participa de fórum nacional e reafirma compromisso com inovação

Com foco na modernização da gestão pública e nos desafios da reforma administrativa, o Consad Express – formato itinerante e mais ágil do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) – reuniu representantes de diversos estados brasileiros, nos dias 12 e 13 de junho, no Rio de Janeiro. A programação incluiu painéis técnicos sobre transformação do estado, inteligência artificial aplicada a políticas públicas, integridade, compras centralizadas e gestão de pessoas.

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) participou do evento, representando o governo de Rondônia nos debates interinstitucionais voltados ao aprimoramento da administração pública. Os representantes da Sepog, também contribuíram nos Grupos de Trabalho Técnicos (GTs), compartilhando experiências e apresentando propostas focadas na melhoria da gestão pública.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, entregar serviços públicos mais modernos e eficientes é fundamental . A participação do estado em fóruns como o Consad Express é essencial para alinhar as ações de Rondônia às melhores práticas nacionais.

Segundo a diretora de Gestão Estratégica e Políticas Públicas da Sepog, Letícia Cristina Machado Batista, a troca de experiências entre entes federativos acelera a inovação, fortalece as políticas públicas e melhora a vida do cidadão. “Rondônia tem avançado na adoção de ferramentas digitais e na integração de dados para aumentar a eficiência”, destacou.

TECNOLOGIA, INTEGRIDADE E COMPRAS

No primeiro dia, os debates iniciaram com a mesa sobre “Transformação do Estado e Reforma Administrativa x Ethos Público”, seguida pelo painel “Reforma Administrativa no Brasil: Desafios e Oportunidades”. No período da tarde, o destaque foi o uso da inteligência artificial em políticas públicas e serviços ao cidadão, com apresentação de melhores práticas estaduais e análise do cenário atual. O painel sobre “Integridade e Compliance nas Administrações Estaduais” abordou governança e ética no setor público. A programação do dia encerrou com o tema “Compras Centralizadas e Almoxarifado Virtual”, focando em eficiência e transparência.

Os representantes da Sepog contribuíram nos Grupos de Trabalho Técnicos, compartilhando experiências

GRUPOS DE TRABALHO

No segundo dia, a programação foi dividida em duas agendas simultâneas: uma exclusiva para conselheiros do Consad e convidados, com debates sobre gestão de pessoas, maturidade dos estados e contratações públicas sustentáveis; e outra dedicada aos Grupos de Trabalho Técnicos (GTs), distribuídos entre as sedes da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Nos GTs, foram discutidos temas estratégicos como parcerias público-privadas, ativos públicos, escolas de governo, dados governamentais, compras públicas, saúde e sustentabilidade ambiental e governança.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

O Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração é um fórum que reúne gestores públicos de todo o país para debater, articular e promover melhorias na administração pública estadual. Por meio de eventos como o Consad Express, o conselho fomenta a troca de experiências, a inovação e o desenvolvimento de políticas eficazes para a gestão pública.

Fonte

Texto: Maria Luiza Amorim

Fotos: Assessoria Sepog

Secom - Governo de Rondônia