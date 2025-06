Rondônia dobra em seis anos Valor Bruto da Produção Agropecuária e segue em 2º lugar no ranking da Região Norte

O café é o produto agropecuário de Rondônia que teve maior representatividade no ranking do Valor Bruto da Produção Agropecuária divulgado pelo Mapa, em abril de 2025

Rondônia mantém o 2º lugar na Região Norte no ranking do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), atingindo o expressivo valor de R$ 32.215,4 bilhões, conforme o relatório de abril de 2025, que acaba de ser divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ficando atrás apenas do estado do Pará, que registrou R$ 45.711,9 bilhões. O crescimento de 23,02% em relação a 2024, quando o VBP foi de R$ 26.220,9 bilhões, evidencia o fortalecimento contínuo do setor agropecuário no estado. Comparado a 2019, cujo valor foi de R$ 16.752,9 bilhões, o VBP de Rondônia praticamente dobrou em seis anos.

O avanço no ranking é reflexo de políticas públicas estratégicas adotadas pelo governo de Rondônia, por meio de pastas como a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que têm fortalecido a produção agropecuária em todos os seus segmentos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem se consolidado como um gigante agropecuário, com trabalho sério e foco no produtor. “O resultado confirma o acerto das ações da gestão estadual. Estamos garantindo competitividade e sustentabilidade ao nosso campo”, ressaltou.

AÇÕES DIRETAS

O consórcio agroflorestal é uma das tecnologias aplicadas em Rondônia que visam à sustentabilidade

Investimentos fundamentais foram realizados pelo governo de Rondônia em:

Infraestrutura rural;

Incentivos à exportação;

Expansão da assistência técnica; e

Ampliação do acesso ao crédito.

O secretário da Seagri, Luís Paulo, destacou que, “o apoio à agricultura familiar, aliado à modernização tecnológica no campo, também contribuiu para o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos rondonienses.”

PRODUÇÃO

O FOB é a sigla para“Free on Board”, um termo internacional de comércio (Incoterm) que significa “livre a bordo”. Ele define uma condição de venda em que o vendedor é responsável por todos os custos e riscos até que a mercadoria seja colocada a bordo do navio no porto de embarque. Já o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) é um indicador que mede o desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano, refletindo o faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais. Ele é calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, referentes aos 26 principais produtos agropecuários. O valor real da produção é ajustado pela inflação com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com atualização mensal até o dia 15.

O secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, também comemorou o desempenho e destacou o impacto nas exportações. “O crescimento das exportações, especialmente de carne, soja, milho e café, tem impulsionado não só o VBP de Rondônia. Em abril de 2025, tivemos R$ 418.441.771,00 na pauta de exportações, um crescimento de 8,77% em relação a março. Temos trabalhado para abrir novos mercados e atrair investimentos que gerem renda e desenvolvimento ao estado.”

Rondônia consolida sua posição como potência agropecuária da Região Norte

RESULTADOS

De acordo com o relatório do VBP de abril divulgado pelo Mapa, em Rondônia em relação ao mesmo período de 2024, a pecuária foi a que mais cresceu alcançando 49,15% (saindo de R$ 12.090,4 bi para R$ 18.033,4 bi), mas as lavouras também cresceram 44,20% (saindo de R$ 9.834,6 para R$ 14.181,9 bi).

Os produtos agropecuários que tiveram maior representatividade foram:

Café (R$ 5.721,6 bi);

Soja (R$ 4.374,6 bi); e

Milho (R$ 2.567,5 bi).

Com resultados expressivos e uma política agrícola integrada ao desenvolvimento econômico, Rondônia consolida sua posição como potência agropecuária da Região Norte e figura entre os estados mais promissores do agronegócio brasileiro.

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Ésio Mendes e Nicoly Galvão

Secom - Governo de Rondônia