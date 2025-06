Cadastro de criadores de abelhas busca fortalecer cadeia do mel em Rondônia

Ogoverno de Rondônia reforça o chamado para que apicultores e meliponicultores de todo o estado realizem o cadastro de seus apiários e meliponários junto à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron). A iniciativa integra o Programa Nacional de Saúde das Abelhas em Rondônia, constituindo um pilar fundamental para estruturar a cadeia produtiva, orientar políticas públicas e viabilizar ações de vigilância e promoção da sanidade das colmeias.

O cadastro é gratuito, presencial e pode ser feito em qualquer unidade local da Idaron. Para se registrar, o produtor — pessoa física ou jurídica — deve apresentar documento com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. Também serão coletadas informações sobre o número de colmeias e a localização da criação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa visa ampliar o alcance do Programa Nacional de Saúde das Abelhas no estado e promover uma apicultura mais sustentável, segura e integrada às demais cadeias do agronegócio em Rondônia.

O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, reforçou a importância da participação dos criadores no programa. “Ao cadastrar seus apiários e meliponários, os produtores contribuem para a proteção das abelhas, a prevenção de doenças e a valorização da produção de mel em Rondônia”, destacou.

BENEFÍCIOS

Entre os principais benefícios do cadastro, estão a organização e a formalização do setor, além de promover melhores condições para o desenvolvimento de atividades de defesa sanitária e orientação técnica aos produtores. Com os dados atualizados, a Agência pode mapear as áreas de criação, direcionar ações preventivas e responder mais rapidamente em casos de suspeitas de doenças.

A Idaron atua em casos de suspeitas de doenças em abelhas. A recomendação é que os criadores de abelhas comuniquem imediatamente qualquer alteração no comportamento ou na mortalidade dos enxames. A comunicação pode ser realizada por meio do site da instituição, na seção “Notificação de doenças”, pelos telefones das Unidades Locais da Agência ou presencialmente na unidade mais próxima.

CRIADORES DE ABELHAS

Até o momento, 115 apicultores encontram-se cadastrados, distribuídos em 187 propriedades. Dessas, 149 possuem fins comerciais, com cerca de 2,2 mil colmeias e produção estimada em 39 mil quilos de mel por ano. No caso da meliponicultura — criação de abelhas sem ferrão —, são 56 produtores atuando em 59 propriedades, com 491 colmeias e produção anual de aproximadamente 713 quilos de mel.

Fonte

Texto: Toni Francis

Fotos: Arquivo Idaron

Secom - Governo de Rondônia