Fases regionais Mamoré e Noroeste do Joer 2025 têm abertura nos dias 16 e 17

As cerimônias de abertura da Fase Regional dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer 2025) ocorrerão nos dias 16 e 17 de junho, respectivamente nos municípios de Guajará-Mirim e Jaru. A fase Mamoré será aberta na segunda-feira (16), às 19h30, na quadra poliesportiva do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM X, em Guajará-Mirim. Já a fase Noroeste será iniciada na terça-feira (17), às 8h30, no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, em Jaru. As cerimônias marcam o início das competições regionais, reunindo estudantes-atletas de diversas cidades com o objetivo de promover o esporte escolar e fortalecer os vínculos entre as redes de ensino.

O evento contará com a presença de autoridades locais e representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), além de delegações escolares que participarão de competições em modalidades coletivas e individuais. As fases regionais representam etapas classificatórias importantes rumo à fase estadual dos Jogos, estimulando o protagonismo juvenil e o desenvolvimento integral dos estudantes por meio do esporte.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que, “o Joer é uma das mais importantes políticas públicas de valorização da juventude e do esporte educacional em nosso estado. Esses eventos regionais revelam talentos e promovem a integração entre os municípios.”

A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, ressaltou a relevância do trabalho conjunto na realização dos jogos. “Cada fase do Joer é fruto do empenho de professores, gestores e técnicos das regionais. O esporte transforma vidas e amplia as possibilidades educacionais dos nossos estudantes.”

PREPARAÇÃO

O gerente de Esporte Escolar da Seduc, Marcelo Araújo, enfatizou a preparação das equipes e o crescimento do evento. “Estamos com uma organização robusta, garantindo a estrutura adequada em cada município-sede. O Joer 2025 tem se destacado pelo aumento no número de participantes e pelo envolvimento das comunidades escolares.”

DESPORTO

Criado como política de incentivo ao desporto educacional, o Joer promove competições nas fases municipal, regional e estadual, abrangendo modalidades como atletismo, futsal, voleibol, natação, judô, entre outras.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia