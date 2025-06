Ações do Governo de RO: Detran-RO é finalista do Prêmio ‘Destaques Maio Amarelo 2025’, por um trânsito mais seguro

As ações desenvolvidas pelo governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) visando garantir um trânsito mais seguro são destacadas nacionalmente e colocaram a Autarquia como finalista do Prêmio “Destaques Maio Amarelo 2025”, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). O reconhecimento vem após o desempenho durante a campanha Maio Amarelo, com a realização de mais de mil ações de conscientização e educação no trânsito.

Com esse número expressivo de iniciativas, o governo de Rondônia se destacou nacionalmente, liderando com o maior volume de ações desenvolvidas durante a campanha. O resultado colocou o Detran-RO entre os finalistas da premiação, que tem como objetivo reconhecer e promover os esforços realizados por instituições públicas e privadas em prol da segurança viária em todo o país.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, celebrou o reconhecimento e destacou o compromisso do estado com a preservação da vida. “Esse resultado mostra que Rondônia está no caminho certo ao priorizar políticas públicas que salvam vidas. O Maio Amarelo é um movimento que desperta consciência, e nosso estado mostrou que está engajado nessa transformação”, afirmou.

Premiação tem por finalidade o reconhecimento de ações de conscientização realizadas

A solenidade da premiação será realizada no dia 26 de junho, em São Paulo (SP), e vai reunir representantes de diversas entidades e autoridades ligadas à causa do trânsito seguro.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, também comemorou a conquista. “É uma honra para o Detran de Rondônia estar entre os finalistas dessa premiação nacional. Cada uma das mais de mil ações realizadas foi pensada para impactar positivamente na sociedade, levando educação, empatia e responsabilidade no trânsito. Esse reconhecimento é fruto do trabalho coletivo dos nossos servidores, parceiros e voluntários, e isso é realizado durante todo o ano, não apenas no mês de maio”, destacou.

PRÊMIO DESTAQUES

O prêmio “Destaque Maio Amarelo” é promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, desde 2016. Em 2025, serão reconhecidas cinco iniciativas em diferentes categorias. O Detran-RO é finalista na categoria “Poder Público Estadual e Federal”.

A premiação tem por finalidade o reconhecimento de ações de conscientização realizadas por entes públicos ou privados, com o intuito de trazer mais respeito e obediência às leis de trânsito durante o mês de maio.

MAIO AMARELO

Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, o Movimento Maio Amarelo tem como propósito chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. A edição de 2025 reforçou essa missão com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, que inspirou diversas ações promovidas em Rondônia e em todo o país.

Fonte

Texto: Renan Cividati

Fotos: Jeferson Mota, Geovani Berno e Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia