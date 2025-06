Arraial no Caps Madeira-Mamoré promove integração e alegria para pacientes e familiares

O objetivo foi promover a interação social entre os participantes. Entre os convidados, a senhora Guilhermina Mendonça relatou sua trajetória com o Caps: “Participo desde 2002. Após a perda do meu filho, passei por um tratamento e posso dizer que renasci com o apoio do Caps. Comecei o tratamento quando a unidade ainda fazia parte da Policlínica Oswaldo Cruz (POC), participei de muitas oficinas e passeios. Isso me ajudou a retomar a alegria de viver”, relatou. A diretora do Caps, Janaína Quintanilha, destacou a importância da iniciativa, afirmando que momentos como esse contribuem significativamente para o processo terapêutico, pois promovem a autoestima, os vínculos e o bem-estar emocional. “A retomada dos eventos em datas comemorativas no Caps II fortalece seu papel fundamental na promoção da convivência, valorização dos usuários e fortalecimento dos vínculos comunitários”, explicou. O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou o papel transformador do trabalho desenvolvido na unidade. “O que vemos aqui é um exemplo de dedicação e cuidado. Essa festa representa mais do que um momento de lazer, é parte de um tratamento que resgata a dignidade e a alegria de viver dos pacientes”, destacou. SERVIÇOS OFERECIDOS Para receber atendimento no Caps é necessário encaminhamento médico, que pode ser solicitado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A unidade realiza tratamentos em pessoas com mais de 18 anos que apresentem transtornos mentais severos, como esquizofrenia ou outros quadros com comprometimento psíquico. O Caps Madeira-Mamoré está localizado na Rua Elias Gorayeb, n° 2.576, no bairro São Cristóvão, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A equipe da unidade é composta por médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, assistentes sociais, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de direção, administração e equipe de apoio. Atendimentos especializados: Atendimento psiquiátrico;

Plantão psicológico;

Avaliação e acompanhamento em saúde mental;

Atendimento multiprofissional;

Oficinas terapêuticas (yoga, terapia corporal, música, memória e arte);

Visitas domiciliares a pacientes com quadros graves;

Matriciamento às equipes da Atenção Básica; Também são realizadas visitas domiciliares a pacientes com quadros graves. Os acompanhamentos são realizados diariamente, e quando o paciente deixa de comparecer às consultas, a equipe realiza visitas domiciliares para garantir a continuidade do cuidado.

Texto: Daiane Brito

Fotos: Daiane Brito

Secom - Governo de Rondônia