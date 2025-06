Travessias aquáticas no litoral de SP viram tendência; veja onde e quando praticar

A prática da natação em águas abertas vem ganhando cada dia mais adeptos em todo o país, destacando o litoral de São Paulo como um dos principais cenários dessa tendência nacional. Com mais de 50 provas e 25 mil atletas inscritos em 2024, São Paulo se tornou o carro-chefe das provas de travessia aquática do país, tornando-se um grande estímulo ao turismo esportivo do Estado, movimentando meios de hospedagem, restaurantes, comércio local e passeios náuticos.