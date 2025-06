O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), publica nesta sexta-feira (13) o edital da Concorrência Internacional nº 05/2025 para a concessão patrocinada do Sistema de Travessias. O projeto abrange a operação, manutenção e investimentos no transporte aquaviário de passageiros e veículos.