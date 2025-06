SP Pra Toda Obra: Governo de SP entrega viaduto que liga Sumaré e Hortolândia

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), inaugurou nesta quinta-feira (12) o Viaduto SMR-385, que conecta os municípios de Sumaré e Hortolândia, eliminando a antiga passagem em nível sobre a linha férrea existente no local. A estrutura teve investimento total de R$ 38,1 milhões, como parte do programa estadual São Paulo Pra Toda Obra.