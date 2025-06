Atividades de educação ambiental reforçam importância da preservação dos recursos naturais em Alta Floresta D’Oeste

A ação contou com um pit-stop educativo com a distribuição de mudas de plantas nativas

Ainda como parte da programação da Semana do Meio Ambiente, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) promoveu na última quinta-feira (12), um pit-stop educativo no município de Alta Floresta D’Oeste. Durante a ação, foram distribuídas mais de 600 mudas de espécies frutíferas e nativas para motoristas e pedestres, além de materiais informativos sobre temas ambientais diversos. A ação contou com o apoio dos alunos do Colégio Tancredo de Almeida Neves e da equipe do Corpo de Bombeiros, reforçando o caráter educativo e comunitário da iniciativa.

A atividade, que foi realizada pelo Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) do município, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semagma), ocorreu na Praça Castelo Branco e atraiu populares engajados na causa ambiental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, estas ações despertam a importância com o meio ambiente. “Atividades como essa despertam a consciência ecológica e promovem a cidadania. Nosso governo segue comprometido com políticas sustentáveis e com o fortalecimento da educação ambiental em todos os cantos do estado”, destacou.

A especialista em Desenvolvimento Ambiental e Tecnóloga em Gestão Ambiental, Katia Boni Prado, reforçou a importância da mobilização local. “Esse trabalho é feito com carinho e dedicação para mostrar que todos nós podemos contribuir com a preservação. A entrega das mudas, por exemplo, representa uma grande oportunidade de chamarmos a atenção também para a consciência e responsabilidade nas pessoas”, afirmou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, destaca que essas ações são fundamentais para aproximar a população das causas ambientais. “A preservação dos nossos recursos naturais depende da participação ativa da sociedade. Estamos avançando com um trabalho que une informação, ação e compromisso com o futuro do nosso estado”, concluiu.

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Arquivo Sedam

Secom - Governo de Rondônia