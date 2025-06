Saero 2024: revelando indicadores e celebrando o avanço da educação em Rondônia

Na quarta-feira (11), Porto Velho foi palco de um evento decisivo para o fortalecimento da educação pública em Rondônia: o “Seminário de Resultados Saero 2024: Painel de Indicadores e Perspectivas”, realizado no Palácio das Artes. A iniciativa teve como foco a apresentação dos dados do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), consolidando informações fundamentais para a construção de estratégias pedagógicas voltadas ao nivelamento das aprendizagens nas redes de ensino estadual e municipal.

O evento foi marcado pela presença de representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO),da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e da Coordenação Estadual do Saero,que participaram de um painel com o tema“Resultados do SAERO e suas contribuições para os municípios do Estado de Rondônia”. As discussões evidenciaram a importância dos dados como instrumentos de gestão educacional, planejamento de políticas públicas e promoção da equidade no processo de ensino e aprendizagem.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Saero representa mais que um sistema de avaliação – é uma política de estado. “O Saero se traduz em uma estruturação de políticas públicas baseadas em evidências, promoção da colaboração entre os entes federativos e um forte compromisso com a melhoria contínua e a equidade na educação do estado. É uma ferramenta essencial para elevar o patamar educacional de Rondônia”, salientou.

DIAGNÓSTICO SAERO 2024

Avaliação contemplou os estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio

A edição 2024 do Saero foi realizada entre os dias 11 e 22 de novembro,com caráter diagnóstico e formativo, abrangendo todas as escolas públicas estaduais e municipais de Rondônia. A avaliação contemplou os estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio, alcançando um total de 122.967 estudantes.

De acordo com a coordenadora de Informação Educacional da Seduc,Izis Cúbia, o objetivo principal da avaliação foi garantir o acompanhamento da evolução da participação, do desempenho e da distribuição dos estudantes em relação aos padrões de aprendizagem esperados, permitindo uma leitura precisa das necessidades educacionais do estado.

“Além da devolutiva dos resultados, o seminário promoveu a premiação das redes de ensino e escolas com melhor desempenho, incentivando a cultura de valorização do trabalho pedagógico e do compromisso com a aprendizagem. O Seminário de Resultados Saero 2024 reforça o papel do sistema avaliativo como ferramenta estratégica para a formulação de políticas educacionais eficazes, reafirmando o compromisso da Seduc e de seus parceiros com uma educação pública de qualidade, equitativa e transformadora,” destacou a coordenadora de Informação Educacional da Seduc.

RECONHECIMENTO E INCENTIVO À EXCELÊNCIA

Ao todo, 96 escolas públicas foram homenageadas pelos seus resultados no indicador Saero

A noite também foi marcada pelo aguardado lançamento dos resultados e pela cerimônia de premiação, que reconheceu o esforço e a dedicação de diversas instituições de ensino. Ao todo, 96 escolas públicas foram homenageadas pelos seus resultados no indicador Saero, com premiações financiadas com recursos próprios do estado.

As premiações foram distribuídas em:

Incentivo financeiro de até R$ 60 mil para as 30 escolas das redes estadual e municipal com os melhores resultados no Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola;

Premiação de até R$ 60 mil para as 20 escolas que mais evoluíram no mesmo índice em relação à edição anterior;

Placas de homenagem para as 10 melhores escolas por ano e etapa escolar avaliada;

Reconhecimento especial para os 3 melhores resultados entre as escolas indígenas no 9º ano do Ensino Fundamental e no 2º ano do Ensino Médio.

PAINÉIS TEMÁTICOS

O Seminário também promoveu cinco painéis temáticos, voltados à análise e uso dos dados como subsídio para políticas de melhoria contínua nas redes de ensino. Os temas abordaram indicadores educacionais estratégicos e fomentaram um espaço de diálogo para esclarecer dúvidas, refletir sobre os desafios enfrentados e estabelecer novas metas para os próximos ciclos avaliativos.

A secretária adjunta da Seduc, Débora Raposo, reforçou que os números do Saero vão além da estatística. “O Seminário representa um compromisso do estado com a avaliação constante da qualidade educacional, buscando fomentar a melhoria contínua e garantir um ensino cada vez mais equitativo e de excelência para todos os seus estudantes. Essa premiação é fruto de professores que acreditam no processo e de alunos comprometidos. Estamos muito felizes com os resultados alcançados”, disse.

Com uma participação significativa de gestores, professores, técnicos educacionais e parceiros institucionais, o Seminário de Resultados Saero 2024 consolida-se como um marco na política educacional de Rondônia, reiterando o papel da avaliação como vetor de transformação e avanço na qualidade da educação pública

Fonte

Texto: Elaine Santos

Fotos: Júlio André

Secom - Governo de Rondônia