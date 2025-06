Governo de RO inicia recuperação do barco hospital Walter Bartolo para atender ribeirinhos

Governo de Rondônia inicia resgate do Barco Hospital Walter Bartolo, no Rio Mamoré

Com uma operação em curso nas águas do Rio Mamoré, em Guajará-Mirim, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), iniciou as ações de recuperação do barco hospital ‘Walter Bartolo’. Entre os dias 6 e 11 de junho, foi realizada a fase de mobilização, com o envio de balsas, empurradores, maquinário pesado, equipe operacional e mergulhadores, além da montagem de uma base flutuante para suporte técnico.

O trabalho envolve o desencalhe, a reflutuação e a destinação final da Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bartolo (USSFWB), responsável por levar atendimentos médicos a comunidades ribeirinhas de difícil acesso. O governo do estado acompanha de perto todas as etapas, garantindo segurança, cumprimento das normas ambientais e transparência nos procedimentos.

Equipe técnica avança nos preparativos para o içamento do Barco Hospital Walter Bartolo, no Rio Mamoré

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a força-tarefa é fundamental, diante da importância estratégica do barco hospital Walter Bartolo para o atendimento das comunidades ribeirinhas. “Estamos falando de uma unidade fluvial que leva saúde a quem mais precisa, em regiões de difícil acesso. O governo do estado agiu com rapidez para garantir o resgate seguro da embarcação, proteger o meio ambiente e restabelecer o serviço essencial que ela representa.”

PREPARATIVOS PARA IÇAMENTO

Durante esta semana, a equipe técnica iniciou os preparativos para o içamento da embarcação, com a mobilização de balsas, empurradores, guinchos, mergulhadores e maquinário pesado. Os trabalhos estão sendo realizados em ponto estratégico às margens do rio, com estrutura montada em uma balsa que serve de base flutuante para as ações.

Além disso, mergulhadores realizaram a remoção de materiais soltos do interior do barco, entregues à equipe da Sesau que atua diretamente no local. Toda a logística é acompanhada por técnicos da Secretaria, com registros e fiscalização constante. A próxima fase da operação está programada para iniciar nesta sexta-feira (13), com a execução da manobra de resgate: inspeção subaquática, instalação de cabos, soldagens estruturais e, por fim, o desencalhe da embarcação.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, reforça o compromisso da gestão com a continuidade do atendimento de saúde à população ribeirinha. “O acompanhamento técnico segue, e a operação será concluída com relatório final. Além disso, vamos restabelecer o atendimento digno à saúde da população da região de Guajará-Mirim, garantindo que o barco hospital Walter Bartolo retome sua missão de levar assistência médica às comunidades que dependem exclusivamente desse serviço fluvial. Nosso foco é assegurar que esse importante equipamento de saúde volte a cumprir sua função social o quanto antes, com segurança e qualidade”, frisou.

