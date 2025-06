Inovações e modernizações no trânsito são debatidas por Detrans de todo país em evento nacional

Para debater soluções digitais voltadas à modernização e eficiência dos serviços públicos de trânsito no Brasil, o governo de Rondônia participou, no início de junho, em São Paulo, da 1ª AND Tech – Tecnologias que Conectam, evento realizado pela Associação Nacional dos Detrans (AND), que reuniu pela primeira vez, representantes dos 27 Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) do país.

Com foco em inteligência artificial (IA), automação, análise de dados e cidades inteligentes, a proposta do evento é impulsionar a digitalização de processos, fortalecer a integração entre os órgãos estaduais e fomentar um ambiente colaborativo para a troca de experiências e boas práticas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a modernização e a utilização de novas tecnologias é uma realidade no mundo corporativo e governamental, funcionando como uma mola propulsora para uma gestão eficiente e cada vez mais acessível para o cidadão.

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Sandro Rocha, explicou que, “o evento teve como principal objetivo aproximar a sociedade de soluções tecnológicas que tornam o trânsito mais seguro, eficiente e inteligente, justamente o que a gestão estadual tem buscado.”

APLICAÇÃO NO TRÂNSITO

A programação incluiu painéis temáticos, exposições tecnológicas, demonstrações práticas, espaços de networking e debates sobre o futuro da mobilidade urbana. Um dos destaques do evento foi a palestra de abertura com o advogado e especialista em inteligência artificial Ronaldo Lemos, que abordou o tema “IA aplicada aos desafios dos DETRANs”.

Além da presença dos Detrans, a ANDTech também contou com a presença de autoridades públicas, especialistas do setor e empresas de tecnologia que debateram os seguintes temas:

Tendências e desafios da transformação digital no setor público;

Mobilidade humana na era da IA;

Soluções inovadoras para o setor de veículos;

Uso de dados e tecnologia na segurança viária;

Atendimento com IA conversacional;

Governo digital e eficiência no setor público;

Pedágio Free Flow e novas tecnologias de mobilidade.

INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA

A diretora técnica de habilitação (DTH) do Detran-RO, Aline Lima, destacou que o evento busca integrar as novas tecnologias para os Detrans, em especial com a IA proporcionando maior agilidade, transparência e eficiência no serviço público. Já Esli Ferreira, da diretoria técnica de veículos, enfatizou a integração tecnológica, palestras impactantes, interação com os demais Detrans e em especial a virtualização dos pátios, proposta inovadora para solucionar o acúmulo de veículos.

A chefe do Núcleo de Ciretrans e Postos Avançados (Nucirpav), Joice Lima, destacou a participação e troca de experiências para melhor atender ao público, como os ChatBot para modernizar e agilizar o atendimento ao público, uma solução a qual o Detran-RO já está desenvolvendo e que irá otimizar o tempo, aprimorar a experiência do usuário e ampliar o acesso a informações de forma ágil e eficiente.

