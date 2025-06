Exportações de café de Rondônia batem recorde e consolidam o estado no mercado internacional

Rondônia vive um momento histórico com a explosão nas exportações de café, que saltaram de US$ 66,8 mil em 2019, para expressivos US$ 130,9 milhões em 2024. O crescimento é resultado de uma combinação estratégica de fatores, como a elevação do consumo mundial da bebida e o fortalecimento da política agrícola estadual voltada à cafeicultura. Hoje, Rondônia é o maior produtor de café da Região Norte e o 5º do Brasil, com mais de 48 mil hectares cultivados e produção superior a 2,8 milhões de sacas de café robusta.

Essa ascensão não aconteceu por acaso. O estado se preparou ao longo dos últimos anos para alcançar esse patamar. A implementação de programas com distribuição de mudas, oPlante Mais, e o Concurso de Qualidade e Produtividade do Café (Concafé), fortalecidos pelo governo de Rondônia, por meio de políticas públicas da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri)e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), e a determinação dos produtoresforam fundamentais para incentivar a modernização da produção e elevar a qualidade dos grãos. O resultado é uma cafeicultura sustentável, com destaque nacional e cada vez mais valorizada no exterior.

Em agosto de 2024, o preço da saca de café ultrapassou marcas históricas, impulsionado pelo aumento do consumo no mundo todo e pela redução da oferta devido à crise hídrica em outras regiões produtoras. Com isso, Rondônia passou a competir em igualdade de condições com grandes mercados, conseguindo parear os preços da saca com os principais estados exportadores do país.O secretário de Agricultura, Luiz Paulo, destacou que, “esse salto é fruto de um trabalho consistente, que vai desde o suporte técnico ao produtor até o fortalecimento da imagem do nosso café lá fora.”

Além dos investimentos na produção, a qualidade dos cafés robustas e a construção de uma política estadual focada nos grãos foi decisiva para consolidar Rondônia no mapa global do café. A realização da 1ª Feira Robustas Amazônicos ajudou a projetar os cafés robusta de Rondônia como produtos especiais, sustentáveis e de altíssima qualidade. Atualmente, o estado exporta para mercados exigentes como Vietnã, Alemanha, Bélgica, Itália, Estados Unidos, e Índia, entre outros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, celebrou os resultados, reforçando o papel da política pública na transformação do setor. “Com a criação de uma política agrícola consistente, com fomento à produção e incentivo à modernização, tivemos estrutura para alcançar essa qualidade e essa competitividade. Hoje, Rondônia colhe os frutos de um trabalho visionário que valoriza o produtor e o meio ambiente”, enfatizou.

CAFEICULTURA RONDONIENSE

Com mais de 17 mil famílias envolvidas na atividade, a cafeicultura se consolida como uma das principais forças da economia rural de Rondônia. O apoio técnico, o incentivo à inovação e a criação de canais para promover os cafés no exterior contribuíram para que o estado atingisse esse nível de excelência e rentabilidade.

Diante de um mercado internacional cada vez mais exigente e consciente, Rondônia mostra que está preparada. Os investimentos e políticas bem estruturadas permitiram que o estado se destaque como fornecedor de grãos especiais e sustentáveis, capazes de competir de igual para igual com os melhores cafés do mundo.

