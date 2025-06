Estudantes de Ariquemes assumem papel de embaixadores contra as drogas em ação promovida pelo governo de RO

O evento tem como objetivo despertar o protagonismo juvenil e fortalecer a cultura da prevenção no ambiente escolar

Acidade de Ariquemes foi palco, na quinta-feira (12), de uma importante mobilização em prol da prevenção às drogas, envolvendo cerca de 100 estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Ensino. A ação foi promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria Executiva da Governadoria da Regional de Ariquemes e do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod), e tem o objetivo de despertar o protagonismo juvenil e fortalecer a cultura da prevenção no ambiente escolar.

O evento faz parte da 27ª Semana Nacional e da 5ª Semana Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, que acontecerá de 23 a 27 de junho, com ações simultâneas nas 10 regionais executivas da governadoria. As campanhas trazem como lemas “Rondônia Contra as Drogas” e “A Prevenção é o Melhor caminho”.

Alunos foram oficialmente reconhecidos como Embaixadores Contra as Drogas, em cerimônia simbólica

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essa contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente, segura e livre das drogas, preparando os jovens para serem líderes de transformação dentro e fora das salas de aula.

A secretária executiva da Governadoria da Regional de Ariquemes, Benedita de Oliveira, destacou a participação dos alunos no evento onde foram oficialmente reconhecidos como embaixadores contra as drogas, em uma cerimônia simbólica que marcou a entrega de carteiras representativas. O gesto reforça o compromisso dos jovens de atuarem como multiplicadores da mensagem de combate ao uso de substâncias psicoativas, levando a conscientização para dentro das escolas, das famílias e também para as redes sociais.

A programação foi enriquecida com palestras de grande impacto ministradas pelo sargento da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Caio Junias, instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), e pelo delegado de Polícia, Ricardo Rodrigues, que trouxeram dados, reflexões e orientações práticas sobre os riscos associados às drogas e a importância da prevenção precoce. A presença do Juiz da Infância e Juventude da Comarca de Ariquemes, José de Oliveira Barros Filho, também reforçou a seriedade da temática e o apoio das instituições de justiça na proteção da juventude.

Envolvimento da comunidade escolar foi evidenciado por meio de apresentações teatrais

A iniciativa também contou com a participação ativa da enfermeira e professora, Sônia Carvalho e do Tenente PM da Reserva, Atevaldo Valentin dos Santos, que compartilharam mensagens de encorajamento, fé e responsabilidade social com os estudantes. O envolvimento da comunidade escolar foi evidenciado por meio de apresentações teatrais realizadas pelos próprios alunos, que deram voz e corpo aos desafios enfrentados por quem vive sob a influência das drogas.

O presidente do Conepod, David Inácio, disse que a ação em Ariquemes antecipa as mobilizações que ocorrerão em todo o estado entre os dias 23 e 27 de junho, com uma série de ações educativas, preventivas e de valorização da vida.

O presidente do Conepod destacou ainda que, a proposta reforça o papel estratégico das ações do governo de Rondônia no fortalecimento das políticas públicas sobre drogas, investindo na formação cidadã e no empoderamento juvenil como ferramentas eficazes de enfrentamento ao problema. A atuação integrada entre órgãos governamentais, segurança pública, justiça, educação e comunidade é um exemplo de política preventiva que gera resultados concretos.

