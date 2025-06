Governo de SP amplia oferta de água e inicia obras de tratamento de esgoto em São Bernardo

O Governo de São Paulo, por meio da Sabesp, entregou, nesta quarta-feira (11), a ampliação da estação de tratamento de água (ETA) Rio Grande, em São Bernardo do Campo. A unidade passa agora a produzir 400 litros de água por segundo a mais, o suficiente para abastecer 120 mil pessoas. Além disso, cinco grandes obras de coleta e tratamento de esgoto tiveram início no município, como parte do programa IntegraTietê. Além de saneamento para a cidade, as obras vão contribuir para a melhoria da qualidade dos rios e córregos da região. Juntos, os investimentos superam R$ 320 milhões. Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas também vistoriou as obras do Piscinão Jaboticabal, no limite entre São Bernardo, São Caetano do Sul e a capital.