PPP Novas Escolas: construção da primeira unidade começa em Aguaí

A construção da primeira unidade escolar do projeto Novas Escolas teve início em Aguaí (SP), no interior do estado. A unidade é uma das 33 escolas que serão construídas por meio de uma Parceria-Público-Privada (PPP), em 29 municípios. As obras estão em fase inicial, com a construção do muro perimetral, serviços de terraplanagem, instalação das ligações provisórias e montagem do canteiro.