Governo de SP abre nova consulta pública para cinco Parques Urbanos da capital

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) abriu nova rodada de consulta pública para debater os Planos Diretores de cinco Parques Estaduais Urbanos localizados na zona leste da capital paulista. A iniciativa convida a população a contribuir com sugestões e comentários sobre o ordenamento dos espaços físicos garantindo a harmonia no convívio e uso do espaço público, regulamentação de usos, serviços e atividades, assegurando que esses espaços sejam funcionais, sustentáveis e atrativos, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a transparência e a escuta ativa da sociedade.