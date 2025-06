Artesp fortalece papel regulador e passa a fiscalizar todos os modais de transporte de SP

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) apresentou nesta quarta-feira (11), em evento realizado na Sala São Paulo, na capital, a reestruturação que permitiu o fortalecimento da autonomia e ampliação dos modais fiscalizados pela agência. As mudanças promovidas têm com base a nova legislação do Governo de São Paulo, que modernizou e fortaleceu o papel das agências reguladoras estaduais. A reformulação está inserida no plano SP Na Direção Certa , conjunto de ações voltadas à modernização da gestão pública paulista, que reúne iniciativas com foco na expansão dos investimentos, na efetividade dos gastos públicos e na melhoria da administração estadual.