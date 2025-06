Governo de RO passa a integrar Câmara Técnica de Inteligência Artificial do Conselho Nacional de Controle Interno

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) passou a integrar a Câmara Técnica de Inteligência Artificial (IA) do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), criada durante a 53ª Reunião Técnica do colegiado, realizada em Uberaba (MG). A iniciativa visa fortalecer a aplicação responsável de tecnologias avançadas no controle interno e modernizar a gestão pública em nível nacional.

A primeira reunião da câmara ocorreu nos dias 5 e 6 de junho, em Aracaju (SE), com a participação do diretor de Transparência e Governo Aberto da CGE-RO, Marcos Guimarães da Silva Astrê, representante titular da instituição. O grupo reúne 15 entidades, entre controladorias estaduais e municipais, para discutir temas como governança de dados, segurança da informação, impactos éticos e inovações no uso da IA na administração pública.

A CGE-RO atuará em dois eixos estratégicos do plano de ação, como Análise Situacional e Boas Práticas em IA e Levantamento de Soluções Compartilháveis, com entregas previstas para dezembro de 2025. A participação no grupo reforça a presença de Rondônia nas discussões sobre inovação e transformação digital no setor público.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o comprometimento da equipe da CGE-RO e reforçou o alinhamento da medida com as diretrizes do governo. “Rondônia tem avançado com responsabilidade e planejamento no uso da tecnologia como ferramenta para melhorar a vida das pessoas. A presença da CGE-RO nesta câmara técnica nacional reforça nosso compromisso com uma gestão pública moderna, transparente e focada em resultados que beneficiem a população”, salientou.

OPORTUNIDADE

O controlador-geral do estado, José Abrantes Alves de Aquino, ressaltou a importância da participação. “A inclusão da CGE-RO nesta instância nacional destaca o trabalho que temos realizado na modernização das práticas de controle interno, com foco na inovação, na transparência e na inteligência de dados. A inteligência artificial, utilizada com responsabilidade, tem o potencial de transformar positivamente os serviços públicos”, ressaltou.

Para o diretor Marcos Astrê, a câmara representa uma oportunidade de antecipar tendências e contribuir com diretrizes para todo o país. “Nosso compromisso é incorporar essas inovações à gestão estadual, promovendo a melhoria contínua dos serviços prestados à população, de forma ética e transparente”, declarou.

Além da Câmara Técnica de Inteligência Artificial, a CGE-RO participa da câmara voltada à Lei Anticorrupção (LAC) e da que trata da Auditoria Interna com foco no Modelo de Capacidade (IA-CM). Os encontros ocorrem de forma presencial nas reuniões trimestrais do Conaci e também por meio de agendas virtuais, garantindo o alinhamento contínuo das ações.

Fonte

Texto: Richard Neves

Fotos: Ascom Conaci

Secom - Governo de Rondônia