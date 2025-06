Mutirão integrado de Cadastro Ambiental Rural e Regularização Ambiental é realizado no município de Cacoal

De 9 a 13 de junho, o governo de Rondônia participa de um mutirão de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Regularização Ambiental em Cacoal. A ação, voltada a produtores com imóveis de até 4 módulos fiscais, é realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e da Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural (COMRAR) em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), e integra o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), com foco na regularização de passivos ambientais em APPs e Reservas Legais cadastradas no SICAR-RO.

Durante o mutirão, estão sendo realizados atendimentos técnicos que incluem a verificação de inconsistências nos dados declarados no Cadastro Ambiental Rural, conferência de pendências documentais, atualização de informações como e-mails de contato, e assinatura do requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Na quarta-feira (11), a agenda em Cacoal também recebeu a Missão de Supervisão e Apoio à Implementação do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. A missão tem como foco monitorar os resultados já alcançados pelo projeto por meio de atividades em campo, além de identificar gargalos e orientar ajustes estratégicos para ampliar o impacto positivo das ações nos territórios do estado amazônico.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação integrada no município se destaca como um modelo de gestão ambiental participativa e eficaz. “Com a iniciativa, o governo fortalece a sustentabilidade e a preservação ambiental na região, através da colaboração entre instituições governamentais, técnicas e ambientais. Queremos proporcionar benefícios duradouros para a comunidade local e o meio ambiente como um todo”, ressaltou.

A ação faz parte do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil)

De acordo com o coordenador da COMRAR, Geovani Marx Rosa, o mutirão representa um passo essencial no fortalecimento da produção sustentável em Rondônia. “A ação facilita o acesso dos pequenos produtores às ferramentas necessárias para a regularização de suas propriedades, promovendo o cumprimento da legislação ambiental e a preservação dos ecossistemas. É um trabalho conjunto que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento rural responsável”, destacou.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o mutirão representa mais do que uma ação técnica, é uma iniciativa que reafirma a responsabilidade do estado com o futuro ambiental. “Garantir a regularização dos imóveis rurais é fortalecer uma produção sustentável e mostrar que é possível crescer respeitando o meio ambiente”, afirmou.

A ação faz parte do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), implementado por uma instituição financeira mundial, executada pela Conservação Internacional (CI-Brasil). O projeto também conta com a parceria da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Adenilson Florentino

Secom - Governo de Rondônia