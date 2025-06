Obra de revitalização da praça no distrito de Vista Alegre do Abunã está em fase de conclusão

Com aproximadamente 6.990 metros quadrados, a nova praça contará com pista de caminhada, academia ao ar livre, bicicletário, playground, pergolados e arborização

Ogoverno de Rondônia está finalizando a obra de revitalização da praça no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. Com 99% dos serviços executados, os trabalhos agora estão focados nos ajustes finais. O investimento total é de R$ 1.985.841,26 milhão e visa transformar o local em um ambiente para lazer e convivência social.

A revitalização, realizada por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), faz parte das ações municipalistas do governo de Rondônia, voltadas à melhoria da infraestrutura urbana nos distritos, promovendo espaços mais seguros para atender às necessidades da população.

Com aproximadamente 6.990 metros quadrados, a nova praça contará com pista de caminhada, academia ao ar livre, bicicletário, playground, pergolados e arborização, promovendo mais qualidade de vida aos moradores. A revitalização também inclui quadra de areia, campo de futebol, quadra poliesportiva e iluminação moderna, garantindo segurança e infraestrutura adequada para a prática de atividades esportivas e recreativas.

População contará com o novo ambiente para tempo de qualidade em família e prática de esportes

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a revitalização de espaços públicos, como a obra em Vista Alegre do Abunã são fundamentais e proporcionam áreas de lazer bem estruturadas, além de incentivar a prática esportiva e fortalecer a convivência comunitária.

De acordo com o fiscal da obra, engenheiro civil Luís Almeida, a entrega é aguardada com grande expectativa pelos moradores. “A população do distrito está ansiosa por essa melhoria. A nova praça certamente trará benefícios para todos que frequentam o local”, destacou.

Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, o governo de Rondônia tem investido em obras de construção e revitalização de praças e espaços públicos. “Nosso objetivo é que todos tenham um ambiente adequado para se reunir com a família e amigos. O governo tem contemplado o município de Porto Velho com importantes obras, e isso se estende também aos seus distritos”, evidenciou.

Após a conclusão da obra, a Prefeitura Municipal de Porto Velho assumirá a manutenção do espaço, garantindo a preservação dos equipamentos e a continuidade do local como ponto de lazer e integração social.

Fonte

Texto: Bruna Farias

Fotos: Luís Almeida

Secom - Governo de Rondônia