Rondônia constrói cenário mais seguro e preparado para combate a incêndios florestais em 2025

Um alvo: aprimorar a capacidade operacional de combater possíveis incêndios florestais em 2025. Para alcançar esse objetivo, o governo de Rondônia constrói panorama mais seguro e preparado para o período de seca, buscando aperfeiçoar a experiência de 2024, quando o estado e boa parte do Brasil enfrentaram um dos cenários mais difíceis de controle das chamas, acentuado pelas mudanças climáticas, com um verão crítico.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, explicou que a gestão estadual se debruçou em alinhamentos para melhorar os recursos e estratégias para o enfrentamento de possíveis incêndios florestais, a exemplo da criação do Comitê Permanente de Gestão para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas ,ações preventivas e preparação para melhores práticas. ‘‘O governo de Rondônia antecipou diversas medidas para o enfrentamento do período de estiagem esse ano, a fim de intensificar e aperfeiçoar o desempenho do estado frente aos desafios deste período.’’

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, ‘‘foram intensificados os treinamentos para os combatentes, a fim de alcançar um combate de alto padrão, com atuação terrestre e aérea, para vencer os desafios de atuar no bioma amazônico, o qual o estado pertence’’.

Governo de Rondônia se debruça em alinhamentos para melhorar recursos e estratégias para 2025

Em junho, foi deflagrada a fase operacional da “Verde Rondônia” , com demonstração da capacidade combativa do estado.

LINHA DO TEMPO DA PREPARAÇÃO PARA A ESTIAGEM

2024

Outubro – O governo de Rondônia criou o Comitê Permanente de Gestão para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas, um marco na governança ambiental estadual, onde há o aperfeiçoamento constante das práticas ambientais.

Planejamento da "Operação Verde Rondônia", com cronograma contemplando a fase de preventiva e combativa.

Novembro – Visita técnica da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-RO) ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) em Brasília, com o objetivo de discutir a destinação de recursos federais para o enfrentamento da estiagem e dos incêndios florestais.

Novembro– Apresentação do Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais (POTIF) 2025 à Coordenação Geral de Fronteiras e Amazônia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

2025

Janeiro – Primeira reunião de 2025 do Comitê Gestor para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas, com alinhamento de demandas e metas para o ano.

Fevereiro – Nivelamento de instrutores formadores de brigadistas. Participaram do nivelamento militares, oficiais e praças com formação em combate a incêndios florestais, provenientes de unidades operacionais do Corpo de Bombeiros de Rondônia.

Fevereiro – Troca de informações entre Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) sobre as previsões climáticas para a Amazônia.

Fevereiro– Participação da equipe do governo de Rondônia no Seminário sobre Política Fiscal Verde, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com apresentação de metodologias inovadoras que estão sendo desenvolvidas para integrar o meio ambiente à gestão fiscal pública.

Operação Verde Rondônia com combate direto a incêndios ilegais e queimadas não autorizadas

De fevereiro a maio – Instrutores do CBMRO formaram, através do Curso Básico de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, 929 civis de 51 municípios, gratuitamente, para estarem aptos a atuarem em incêndios florestais, caso, em um cenário futuro, sejam abertas contratação de brigadistas.

Março – Estágio de Geoprocessamento Aplicado aos Incêndios Florestais (EGEO) para o monitoramento e gestão de incêndios, essencial para analisar áreas afetadas e planejar ações de combate, resultando em 47 formandos, entre militares e civis. Houve visita a Coordenadoria de Geociências da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Cogeo), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam).

De março a maio – Início da fase preventiva da "Operação Verde Rondônia", que resultou em 7.677 ações educativas, atingindo mais de 52 mil pessoas em comunidades urbanas, rurais e indígenas.

Março – Inauguração do novo Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros de Rondônia, com entrega de viaturas e equipamentos essenciais para o aprimoramento das operações de combate a incêndios.

Março – Reunião entre Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-RO) e a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph), fortalecendo o compromisso em trabalhar de forma integrada para garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos e a adaptação das comunidades às novas realidades climáticas.

Abril – Realização da 1ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (CEPCIF), onde foram discutidos temas como o planejamento das operações, capacitações conjuntas, campanhas educativas e o reforço da atuação integrada entre as forças envolvidas.

Maio – Alinhamento das estratégias de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais para o exercício de 2025 no Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), com integração entre os órgãos de fiscalização, controle ambiental e segurança pública.

Maio – Corpo de Bombeiros de Rondônia e Força Nacional de Segurança Pública alinham ações para o Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais – POTIF/RO 2025. A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ) anunciou apoio financeiro de mais de R$ 5 milhões. Além do envio de 5 viaturas, 20 agentes especializados, e equipamentos como sopradores, mochilas costais de combate a incêndio e drones de monitoramento.

Maio – Publicação do Plano Estratégico de Prevenção e Adaptação aos Efeitos Adversos da Mudança do Clima e aos Eventos Climáticos Extremos https://www.cbm.ro.gov.br/?p=4656 )

Maio – Realização de reunião estratégica entre CBMRO e representantes de diversas instituições públicas e ambientais sobre prevenção e combate a incêndios florestais em comunidades indígenas, com sinalização para formação de brigadas indígenas.

Maio – Divulgação da Portaria nº 494 de criação, pelo Corpo de Bombeiros de Rondônia, do Curso de Perícia em Incêndios Florestais – (CPIF), com o objetivo de capacitar os bombeiros militares para conduzirem investigações periciais precisas sobre as origens e as causas dos incêndios florestais.

Maio – Apresentação dos planos estaduais de enfrentamento das queimadas e do desmatamento ilegal ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO)

De maio a junho – Curso de Combate a Incêndios Florestais na Amazônia (CCIFA), com a capacitação de 36 bombeiros, com realização de atividades de embarque e desembarque tático, montagem de zonas de pouso em áreas restritas, transporte de materiais e simulações reais de combate a incêndios com o Bambi Bucket, equipamento capaz de despejar grandes volumes de água sobre focos de incêndio em áreas de difícil acesso.

De junho a novembro– Fase operacional da "Operação Verde Rondônia", esta etapa concentra esforços no combate direto a incêndios ilegais e queimadas não autorizadas durante o período crítico da seca. Conta com a atuação de 259 militares em campo, monitoramento aéreo e terrestre, uso de tecnologia de ponta, 15 bases descentralizadas e 17 integradas.

Além da execução contínua do projetoRondônia Mais Verde, que amplia a capacidade de resposta do CBMRO, e é considerada uma das inovadoras ações de combate aos incêndios florestais no Brasil, com aquisição de melhores equipamentos, tecnologias e capacitações. O governo de Rondônia está trabalhando continuamente, em uma ação integrada, para proteger vidas e o meio ambiente dos desafios climáticos da temporada de estiagem 2025.

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Daiane Mendonça, Frank Néry, Mateus Gonçalves e Arquivo CBMRO

