Governo de RO presta assistência a indígenas de Guajará-Mirim com serviços do Rondônia Cidadã e distribuição de cestas básicas

Em sua 108ª edição, o programa estadualRondônia Cidadãcontemplará, no próximo fim de semana, a Terra Indígena Pacaás-Novas, na região de Guajará-Mirim, com mais de 30 serviços essenciais em diversas áreas, entre emissão de documentos, atendimento na área da saúde, inclusive dentista, assistência previdenciária, atividades de recreação, entre outros. O atendimento neste sábado (14) será feito das 8h às 16h, e no domingo (15), das 8h às 12h, na aldeia Rio Negro Ocaia e conta com a parceria do Comando de Fronteira Rondônia – 6° Batalhão de Infantaria de Selva Forte Príncipe da Beira.

Em seis anos de funcionamento, o programa criado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), promoveu 147.129 atendimentos em diversas áreas nas 74 localidades percorridas. No último fim de semana, foram 1.876 atendimentos realizados em Nova Londrina, distrito de Ji-Paraná.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do programa estadual que vem garantindo serviços essenciais e fortalecendo a cidadania em todas as localidades visitadas por meio de equipes da Seas e instituições parceiras. “Os serviços ofertados em cada localidade atendem à demanda em várias áreas e ainda são realizadas atividades de lazer com as crianças, tornando um fim de semana diferente para os moradores.”

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, oRondônia Cidadãé uma forma de aproximar o governo da população com a prestação de serviços que geralmente só são disponibilizados em dias úteis. “Por meio desta ação itinerante, as pessoas são beneficiadas com a emissão de documentos, atualização do Cartão do SUS, aferição da pressão arterial, verificação da taxa de glicemia, teste rápido de saúde, atendimento odontológico, tratar de assuntos previdenciários, enfim, uma série de erviços são colocados à disposição das pessoas que se dirigem ao local onde a equipe atende”, citou.

Mais de 400 cestas básicas estão sendo entregues para 13 comunidades até sexta-feira (13)

CESTAS BÁSICAS

Além dos serviços essenciais doRondônia Cidadãque serão disponibilizados no sábado e domingo, o governo estadual iniciou na segunda-feira (9), por meio da Seas, da Secretaria Executiva Regional e da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) e parceria também do Comando de Fronteira Rondônia, a distribuição de 425 cestas básicas, em 13 comunidades pertencentes à Terra Indígena Rio Negro Ocaia, para famílias em situação de emergência ou calamidade pública causada pela cheia ou estiagem do rio Pacaás Novos e seus afluentes.

A ação que segue até a próxima sexta-feira (13), beneficia moradores das comunidades Tanajura, Santo André, Poção, Capoeirinha, Bom Futuro, Cajueiro, Graças a Deus, Jatobá, Comi Wawan, Pantirop, Ocaia 3, Piranha e Rio Negro Ocaia.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Lucas Montrezol

Secom - Governo de Rondônia