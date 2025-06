Leilão eletrônico oferta quase 10 mil veículos como sucata em Rondônia

Empresas legalmente registradas nos setores de reciclagem, siderurgia ou fundição podem participar do leilão eletrônico de veículos automotores classificados como sucatas inservíveis. Os lotes estão depositados em pátios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) em diversos municípios. São 9.960 veículos, totalizando cerca de 2,5 toneladas, que estarão disponíveis para visitação até o dia 23 de junho.

De acordo com o Edital de Leilão Eletrônico n° 01/2025 , os veículos foram recolhidos ou apreendidos por órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e permanecem nos pátios há mais de um ano, sem que tenham sido reclamados por seus proprietários.

PARTICIPAÇÃO

O leilão adota o critério de maior lance e é exclusivo para pessoas jurídicas com atuação comprovada nos segmentos de reciclagem, siderurgia ou fundição, conforme a Resolução nº. 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Para participar, é necessário cadastrar um representante legal (pessoa física) no site leilaoonline.detran.ro.gov.br , observando as regras do edital e aceitando os termos do certame.

A visitação segue até 23 de junho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h

VISITAÇÃO E PRAZOS

A visitação aos veículos já está liberada e segue até 23 de junho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. São mais de 66 pontos de visitação distribuídos entre a Capital e o interior do estado. Os endereços estão listados no item 4.5 do edital, disponível neste link .

Para acesso aos locais de visitação, é obrigatória a apresentação de documento que comprove a condição de representante legal da empresa participante.

Os lances poderão ser realizados a partir das 7h30, do dia 24 de junho até às 13h30, do dia seguinte, 25 de junho.

Ainda segundo o edital, os veículos serão vendidos como material inservível, sem direito a documentação. O Detran-RO é responsável por promover a baixa dos registros, não sendo obrigado a fornecer qualquer outro documento referente aos bens leiloados.

Fonte

Texto: Luciane Gonçalves

Fotos: Luciane Gonçalves

Secom - Governo de Rondônia