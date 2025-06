Governo de RO realiza mutirão para regularização ambiental rural em Cacoal

Ogoverno de Rondônia realiza, até sexta-feira (13), um mutirão para regularização ambiental rural no município de Cacoal. A ação, que teve início no dia 10 de junho, é promovida pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), com foco na elaboração e retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). A iniciativa faz parte do Programa Paisagens Sustentáveis, com apoio de entidades financiadoras e instituições parceiras.

Os atendimentos acontecem na Câmara Municipal de Cacoal, das 7h às 16h, com equipes da Emater-RO, Sedam e parceiros, oferecendo suporte técnico gratuito. Serão realizados cadastros, análises, agendamentos para vistorias in loco e, quando necessário, uso de drones para identificar inconsistências no CAR.

Durante o mutirão, os produtores rurais poderão:

Atualizar sua documentação ambiental, passo essencial para o licenciamento de atividades produtivas;

Acesso ao crédito rural; e

Atendimento às exigências de grandes compradores, como frigoríficos e exportadores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação contribui para o desenvolvimento sustentável no estado. “A regularização ambiental é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o governo de Rondônia tem trabalhado para oferecer condições para que ela aconteça de forma ágil e eficiente”, ressaltou.

O presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, reforça o compromisso com a ação. “Estamos trabalhando para levar os mutirões aos municípios prioritários, garantindo apoio técnico e serviços gratuitos aos produtores”, destacou.

Fonte

Texto: Enoque de Oliveira

Fotos: Camia Fabiane Paula

Secom - Governo de Rondônia