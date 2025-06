Corpus Christi deve movimentar R$ 5,9 bi e atrair 3,2 milhões de turistas em SP; veja atrações

Um dos feriados religiosos mais tradicionais do país, o Corpus Christi, celebrado em 19 de junho, promete movimentar financeiramente R$ 5,9 bilhões no estado de São Paulo, conforme estimativas do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP). Para o quarto superferiado do ano, são esperados 3,2 milhões de pessoas circulando pelo estado, o que representa aumento de 10,3% em relação a 2024.