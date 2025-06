Cerimônia de abertura da fase regional Centro do Joer 2025 é realizada em Cacoal

As competições contam com a participação de equipes de Pimenta Bueno, São Felipe d’Oeste, Primavera de Rondônia, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza e a anfitriã Cacoal

Omunicípio de Cacoal sediou, na terça-feira (10), a cerimônia de abertura da fase regional Centro, dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer 2025), com um evento marcado pela presença de delegações de diversos municípios e autoridades locais. As competições contam com a participação de equipes de Pimenta Bueno, São Felipe d’Oeste, Primavera de Rondônia, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza e a anfitriã Cacoal. O evento aconteceu na escola estadual Josino Brito, e contou com uma programação repleta de apresentações culturais e momentos de confraternização entre as delegações.

A solenidade de abertura teve a presença de estudantes-atletas de diversas modalidades, incluindo esportes coletivos como basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, além de modalidades individuais como atletismo, badminton, judô, karatê, tênis de mesa, xadrez, ciclismo, luta olímpica (wrestling), taekwondo, ginástica rítmica e natação. Também estavam em disputa modalidades paralímpicas, como atletismo, bocha, judô, natação e futsal.

A solenidade contou com a presença de estudantes-atletas de diversas modalidades

O governador em exercício de Rondônia, Sérgio Gonçalves, abriu oficialmente o evento, evidenciando a importância do Joer para a juventude do estado. “Os Jogos Escolares de Rondônia são uma oportunidade para nossos jovens se expressarem e desenvolverem suas habilidades esportivas, promovendo não só a integração entre os estudantes, mas também a formação de cidadãos responsáveis. O governo do estado tem trabalhado e investido no esporte como ferramenta de inclusão e educação.”

O atleta de karatê Kawuam Siqueira, do Colégio Tiradentes de Cacoal, que participou de uma apresentação na cerimônia, compartilhou sua emoção ao falar sobre sua preparação para os jogos. “É uma honra representar minha cidade e meu estado. A preparação foi intensa, e estou muito motivado para dar o meu melhor no karatê. O Joer é uma excelente oportunidade de mostrar o que aprendemos e de integrar com outros atletas de Rondônia”, afirmou.

O estudante Robert Gonçalves levou a tocha e acendeu a pira

FORTALECIMENTO

O superintendente regional de educação de Cacoal, Bertino Neto, destacou o papel dos Jogos Escolares no fortalecimento do esporte e da educação no estado. “O Joer 2025 é um evento que reforça o compromisso do governo do estado com a educação e o esporte, estimulando os jovens a se desenvolverem em diversas áreas. É uma alegria receber todas as delegações em nossa cidade e ver o envolvimento da comunidade escolar.”

PRÓXIMAS ETAPAS

O Joer 2025 segue com as competições das modalidades coletivas e individuais, proporcionando aos jovens atletas a chance de competir e representar suas cidades na busca pelos títulos estaduais, com as próximas etapas programadas para julho e agosto nas cidades de Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho.

