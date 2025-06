Com a chegada do período mais frio do ano, o Poupatempo participa, mais uma vez, da Campanha do Agasalho — iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP) . A partir desta terça-feira (10), as 245 unidades do programa em todo o Estado passam a funcionar como pontos oficiais de arrecadação.