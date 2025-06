Abertura da fase regional Centro-Oeste do Joer 2025 é realizada em Ji-Paraná

Na segunda-feira (9), o município de Ji-Paraná sediou a cerimônia de abertura da fase regional Centro-Oeste dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer 2025). O evento aconteceu no Ginásio da Escola Estadual Marcos Bispo da Silva, e contou com a presença de estudantes-atletas, delegações escolares, autoridades locais e a comunidade. O objetivo da cerimônia foi dar início às competições que envolvem jovens atletas de diversas cidades da região, promovendo a integração e o fortalecimento do esporte escolar.

Durante o evento, as delegações de Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Mirante da Serra, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Urupá e Teixeirópolis participaram do desfile, representando seus municípios e cidades vizinhas. A solenidade foi marcada por momentos emocionantes, como a condução da tocha olímpica por professores aposentados, que simbolicamente acenderam a pira, celebrando a importância da educação e do esporte em suas trajetórias profissionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Joer representa um compromisso do governo do estado com a educação e o esporte, proporcionando aos jovens a oportunidade de desenvolverem suas habilidades esportivas e acadêmicas, integrando as comunidades e fortalecendo o protagonismo juvenil.

Os Jogos têm como objetivo promover a prática esportiva entre os estudantes

Durante a abertura, a superintendente regional de educação de Ji-Paraná, Rosângela Marun, destacou a relevância do evento para o fortalecimento da educação e do esporte na região. “Os Jogos representam muito mais do que uma competição, eles são uma oportunidade de unir os jovens da nossa região, fortalecer os vínculos entre as escolas e promover o protagonismo juvenil. Estamos trabalhando para que cada vez mais nossos estudantes tenham acesso a oportunidades como essas, que contribuem para o seu desenvolvimento acadêmico, esportivo e social.”

O professor aposentado José Emílio Barriviera, que conduziu a tocha na cerimônia, expressou sua emoção. “Foi uma honra poder participar de um momento tão significativo para a educação e o esporte em Rondônia. Ao longo da minha carreira, sempre acreditei no poder do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, e ver os jovens sendo protagonistas de sua própria história é uma grande satisfação para todos nós, educadores.”

PRÁTICA ESPORTIVA

Os Jogos Escolares de Rondônia têm como objetivo promover a prática esportiva entre os estudantes, com modalidades coletivas e individuais, incluindo categorias paralímpicas. Com a realização da fase regional Centro-Oeste, Ji-Paraná se torna um centro de integração para estudantes-atletas da região. Os vencedores dessa fase representarão a região na fase estadual dos jogos, que ocorrerá entre julho e agosto em Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho. O Joer 2025 segue consolidando-se como um dos maiores eventos educacionais e esportivos de Rondônia.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia