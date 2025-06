Inscrições para curso profissionalizante de Operador de Computador seguem até o dia 20 de junho, em Porto Velho

Oavanço tecnológico representa novas oportunidades para quem se profissionaliza em ramos de atividades ligados à tecnologia. Para corresponder a expectativa de quem decidiu se conectar a essa tendência, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 20 de junho para o Curso Operador de Computador, em Porto Velho. As aulas acontecerão de 23 de junho a 15 de agosto na Escola Móvel de Informática e os interessados podem se inscrever através do link .

REQUISITOS NECESSÁRIOS

Quem se capacita para essa atividade fica habilitado a instalar, configurar e operar sistemas operacionais, organizar a entrada e saída de dados em sistemas de informação, diagnosticar erros de operação, entre outras funções. A idade mínima para se inscrever é 15 anos, enquanto a escolaridade mínima é o ensino fundamental incompleto. O critério de seleção é a ordem de inscrição, sendo que garantem as vagas os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos.

Capacitação garante oportunidades no mundo tecnológico

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra com foco na inovação garante que o estudante tenha um futuro promissor, ajudando a gestão estadual a cumprir as metas do seu Planejamento Estratégico que visa fortalecer a empregabilidade no estado.

“Rondônia é um dos estados com menor taxa de desocupação no Brasil porque investe em políticas públicas que contemplam a geração de emprego e renda sempre pensando no futuro dos estudantes interessados em construir uma carreira de sucesso”, evidenciou.

APRENDIZADO CONTÍNUO

Com o objetivo de se tornar um trabalhador bem-sucedido, Calebe Isaac Sicsú Gomes de 24 anos atualiza o currículo buscando conhecimentos em áreas que geram chances de crescimento no mercado de trabalho. O morador do bairro Igarapé, em Porto Velho, faz o curso Técnico em Edificações e justifica a escolha. “Quero ser engenheiro e busco o maior número de informações sobre a função que quero exercer”, frisa o estudante.

De acordo com a presidente do Idep Adir Josefa de Oliveira, a variedade de cursos ofertados pela instituição beneficia alunos de diversas faixas etárias que estão em diferentes fases da visa profissional. “A capacitação é para quem está em início de carreira e para quem já trabalha e quer vencer novos desafios porque as transformações impostas pela modernidade exige cada vez mais um aprendizado contínuo”, ressaltou.

