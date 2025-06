Governo de RO promove capacitação voltada ao empreendedorismo em Pedras Negras, no município de São Francisco

Acomunidade Pedras Negras, em São Francisco do Guaporé recebeu entre os dias 3 e 5 de junho, uma série de capacitações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico da região. A ação foi promovida em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) e Sebrae. As atividades foram destinadas a agricultores familiares, empreendedores, estudantes e demais interessados, com oficinas sobre finanças pessoais, atendimento ao cliente, marketing e empreendedorismo na escola.

O governador Marcos Rocha reforçou o compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo rural e a importância de parcerias com instituições sérias e comprometidas. “Incentivar o empreendedorismo é acreditar no futuro. Seguiremos trabalhando com seriedade e foco no fortalecimento da economia de Rondônia”, declarou.

A gerente regional da Emater-RO, Jaqueline Rosa, destacou que os cursos oferecem conhecimento prático que contribui para a melhoria dos serviços prestados e o fortalecimento da economia local.

O diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, enfatizou que ações como essa fazem parte da política institucional de apoio aos pequenos produtores e empreendedores familiares, com o total respaldo do Governo do Estado. “Além de levar conhecimento técnico, essas ações organizam a produção local e estimulam o crescimento econômico sustentável”, afirmou.

O evento contou com grande participação da comunidade, reforçando a importância da iniciativa para o fortalecimento da agricultura familiar, do empreendedorismo e da geração de renda no Vale do Guaporé.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Jaqueline Rosa

Secom - Governo de Rondônia