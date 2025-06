Com ampla mobilização, Semana do Meio Ambiente finaliza com resultados positivos voltados a conscientização ambiental

Com o objetivo de reforçar o papel da participação humana na conscientização ambiental e estimular a participação ativa da sociedade na proteção dos recursos naturais, o governo de Rondônia promoveu nos dias 2 a 8 de junho, às atividades em alusão a Semana do Meio Ambiente no estado de Rondônia. As ações deste ano ocorreram no mezanino do Complexo Madeira-Mamoré, com uma programação dedicada a promover uma mudança de comportamento na população em prol da conservação do meio ambiente. Centenas de pessoas visitaram o espaço dedicado aos trabalhos

Durante toda a última semana, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) promoveu uma programação diversificada que contou com apresentações culturais, palestras educativas, exposições de materiais gráficos, distribuição de mudas de plantas nativas, além de um podcast ambiental diário com os parceiros. As ações da Semana do Meio Ambiente contaram com o apoio de parceiros durante todos os dias, o que contribuiu significativamente para o sucesso dos trabalhos.

Vale destacar o apoio do Complexo Madeira-Mamoré, Superintendência Estadual do Indígena (SI), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Batalhão de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar, Caerd, Universidade Federal de Rondônia (Unir), Exército Brasileiro, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho e entidades privadas, que foi extremamente importante para a realização também do podcast ambiental que ocorreu diariamente.

O podcast ambiental também apresentou resultados positivos durante os 4 episódios

RESULTADOS POSITIVOS

Como reflexo das ações realizadas junto à população, a Sedam realizou 1.064 atendimentos nos stands, recebeu a presença de 560 alunos e realizou a entrega de 1200 mudas de plantas nativas. Além deste número expressivo em participação, o podcast ambiental promovido pela Sedam também trouxe resultados positivos, pois em sua primeira edição, alcançou cerca de 800 visualizações somando os 4 episódios. Esses números refletem o sucesso que a ação deste ano teve junto ao público que se fez presente durante os seis dias de atividade, demonstrando que o trabalho da Sedam na busca pela conservação ambiental está além de tudo, gerando resultados positivos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, comenta que as ações deste ano demonstram que a população está cada vez mais engajada na busca pela conservação dos recursos naturais. “A participação da população nas ações ambientais está cada vez maior, o que demonstra que Rondônia está no caminho certo para atingir resultados ainda mais positivos. É por meio da conscientização e da educação ambiental que conseguimos envolver a sociedade na construção de um futuro mais equilibrado”, concluiu.

Segundo o gerente de Desenvolvimento das Políticas Públicas em Educação Ambiental, Leandro de Oliveira Almeida, as ações deste ano obtiveram resultados além do esperado. “O trabalho realizado pela Sedam tem se intensificado cada vez mais com o passar do tempo, e creio que isso é uma forma de explicar o número de visitações em nossos estandes durante a Semana do Meio Ambiente. Nosso trabalho é extremamente importante para a sociedade, pois conseguimos passar para as pessoas, o quão essencial elas são para um futuro mais equilibrado e saudável para todos”, disse.