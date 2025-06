Governo de RO cria plataforma de dados para fortalecer gestão da mobilidade urbana

Com foco na segurança viária e na eficiência da gestão pública, o governo de Rondônia desenvolveu a plataforma digital MOB.RO . A ferramenta desenvolvida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), permite acompanhar, em tempo real, informações sobre o trânsito e apoiar o planejamento de ações voltadas à mobilidade urbana. A MOB.RO organiza dados em painéis inteligentes com filtros por município, horário e tipo de ocorrência, como acidentes, buracos, alagamentos, lentidão e interdições. Com esses recursos, os gestores públicos conseguem agir com mais agilidade, prevenir acidentes e planejar intervenções de forma mais eficiente.

Os dados são gerados por um aplicativo de navegação por GPS, por meio de alertas enviados de forma colaborativa por usuários. As informações são então integradas ao painel de monitoramento desenvolvido pela Setic, permitindo a análise estratégica do tráfego nas cidades. A criação da ferramenta foi idealizada em 2022, pelo governo de Rondônia, durante uma série de encontros com entidades e empresas de tecnologia em Israel. A partir da troca de experiências, o estado deu início à adesão ao programa de mobilidade urbana e à criação do MOB.RO.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a tecnologia é uma aliada estratégica do setor público. “O governo do estado tem investido em inovação para melhorar a mobilidade e o bem-estar do cidadão, além de oferecer serviços públicos mais inteligentes”, salientou.

A plataforma MOB.RO foi apresentada no I Fórum Integrado para Gestão de Trânsito , pelo superintendente da Setic, Delner Freire, e o coordenador de Gestão de Dados, Pedro Gomes, que destacaram o uso dos dados para melhorar a gestão viária. O evento foi promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e reuniu autoridades, especialistas e a sociedade civil.

MAIS SEGURANÇA

A MOB.RO também contribui com os três pilares da segurança viária:

Educação;

Fiscalização; e

Infraestrutura.

Com acesso aos dados em tempo real, os órgãos públicos podem monitorar deslocamentos urbanos, identificar pontos críticos, programar campanhas educativas, prevenir acidentes e planejar melhorias nas vias. A ferramenta ainda conta com recursos de inteligência artificial, que ajudam a identificar padrões, gerar relatórios automáticos e fortalecer a gestão digital no estado.

O coordenador de gestão de dados da Setic, Pedro Gomes, explicou que a iniciativa está disponível para órgãos públicos estaduais e municipais. “A Setic opera a plataforma e oferece suporte técnico aos órgãos interessados. Os dados podem ser filtrados por cidade, horário e tipo de alerta, e ajudam no planejamento de ações em mobilidade, segurança e infraestrutura.”

