Mais de 500 km de rodovias primárias são patroladas na Zona da Mata pelo governo de RO

Em menos de dois meses, mais de 500 quilômetros de rodovias primárias (não pavimentadas) foram patroladas na região da Zona da Mata, com foco na melhoria da trafegabilidade e no fortalecimento do escoamento da produção agropecuária. Os serviços, finalizados no sábado (7), foram executados pelas equipes da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). As ações abrangeram as ROs 383, 484, 492, 370, 490 e 135.

Segundo o residente regional Nilson Oliveira, o trecho da RO-135 entre Novo Horizonte do Oeste e Alta Floresta d’Oeste passou por reestruturação completa, com serviços de limpeza lateral, implantação de saídas de água e revestimento primário (encascalhamento) em pontos estratégicos. Na próxima etapa, os trabalhos seguem na RO-383, sentido distrito de Nova Gease, a partir desta segunda-feira (9).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a relevância da manutenção das vias para o desenvolvimento regional. “Rodovias em boas condições são essenciais para a vida das pessoas. Facilitam o escoamento da produção, reduzem o tempo de deslocamento e garantem o acesso da população a serviços básicos, como educação e saúde. Estamos investindo para assegurar o direito de ir e vir de todos os rondonienses.”

A produtora rural Maria Alves, destacou que a recuperação das estradas tem impacto direto no dia a dia das famílias. “Agora o transporte escolar chega com mais segurança, e a produção do leite sai sem atraso. Melhorou muito nossa vida.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, reforçou o compromisso da gestão estadual com a infraestrutura. “Seguimos um planejamento rigoroso, alinhado às diretrizes do governo, trabalhando em regiões estratégicas para o agronegócio e o desenvolvimento social”, afirmou.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Nicolly Manuela

Secom - Governo de Rondônia