Cerimônias de abertura do Joer em Ji-Paraná e Cacoal marcam o início das competições nas regiões

As cerimônias de abertura das fases regionais Centro-Oeste e Centro, dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer 2025) acontecem entre os dias 9 e 10 de junho. O evento, promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), marca o início das competições escolares na região, e acontecerá às 19h, em duas cidades do estado: Ji-Paraná, na Escola Estadual Marcos Bispo da Silva, nesta segunda-feira (9); e Cacoal, na Escola Estadual Josino Brito, na terça-feira (10).

As cerimônias contarão com a presença de estudantes-atletas, delegações escolares, autoridades estaduais e municipais, além da comunidade escolar. O evento é um marco na valorização do esporte escolar, promovendo a integração social e o protagonismo juvenil de estudantes de diversas cidades do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte escolar é uma das ferramentas mais poderosas para transformar vidas, desenvolver habilidades e fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade. “Estamos investindo para que cada vez mais todos os jovens de Rondônia tenham a oportunidade de participar, competir e crescer com o esporte”, enfatizou.

A secretária da Seduc, Ana Pacini, destacou que, “o Joer 2025 não é apenas uma competição, mas uma forma de promover a educação integral. Estamos criando oportunidades para nossos estudantes se desenvolverem tanto no aspecto acadêmico quanto no esportivo. A Seduc, junto com as escolas e a comunidade, tem o objetivo de garantir a participação de todos no acesso ao esporte e à educação de qualidade.”

MODALIDADES COLETIVAS

O Joer 2025 é promovido pela Seduc e reúne competições esportivas em modalidades coletivas e individuais, incluindo categorias paralímpicas. Os jogos têm como objetivo não apenas o incentivo à prática esportiva, mas também o fortalecimento do vínculo entre os alunos e as instituições educacionais, além de incentivar a prática de hábitos saudáveis e o espírito de equipe. As competições regionais em Ji-Paraná e Cacoal são a porta de entrada para as etapas estaduais, que acontecerão entre julho e agosto nas cidades de Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Daiane Mendonça e Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia