Governo de SP realiza a formatura da primeira turma do Caminho da Capacitação em Campinas

O Governo de São Paulo, por meio do Fundo Social de São Paulo, concluiu o primeiro ciclo do programa Caminho da Capacitação com a formação de 693 alunos em cursos gratuitos de qualificação profissional. Iniciativa, integrada ao programa de enfrentamento à pobreza SuperAção SP, o Caminho da Capacitação teve início em maio em nove cidades da região de Campinas e ofereceu capacitação em áreas em que há demanda por empregabilidade. Neste sábado (7), o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhou cerimônias de formatura em Indaiatuba e Capivari que reuniram alunos de todos os cursos.