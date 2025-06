Novo leilão eletrônico do Detran-RO disponibiliza mais de 419 veículos para arremate

Quem procura um veículo conservado por um preço acessível terá mais uma oportunidade neste mês de junho. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realiza, a partir desta segunda-feira (9), um novo leilão eletrônico com 419 veículos aptos a voltarem a circular, entre motocicletas, automóveis, ciclomotores, motonetas e utilitários. Este é o terceiro leilão aberto pelo órgão em junho, totalizando 946 veículos ofertados em bom estado de conservação.

Conforme o Edital 109/2025 , onde constam todas as informações sobre o certame, os 419 veículos estão disponíveis para visitação,entre os dias 9 e 18 de junho, das 8h às 13h,no pátio das Ciretrans de Porto Velho, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Nova Mamoré, Guajará Mirim, e Postos Avançados de Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Triunfo, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Dimensão.

PARTICIPAÇÃO

Podem participar do leilão eletrônico pessoas jurídicas e físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, previamente cadastradas junto ao Detran-RO. O cadastro deve ser realizado até às 13h, do dia 18 de junho, no no portal virtual leilaoonline.detran.ro.gov.br , observando as regras estabelecidas em edital, aceitando as condições de vendas previstas para o certame. Os lances serão aceitos entre os dias 23 a 25 de junho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação concede transparência e eficiência na gestão, princípios fundamentais da administração pública. “Os leilões refletem o comprometimento da gestão estadual em dar destinação correta aos veículos apreendidos, garantindo oportunidades à população e fortalecendo o desenvolvimento econômico do estado”, salientou.

MAIS VEÍCULOS

O cadastro deverá ser realizado até às 13h, do dia 18 de junho, no no portal virtual do Detran-RO

O Detran-RO ainda mantém aberto os editais de Leilão 107/2025 e Leilão 108/2025 com 527 veículos em bom estado de conservação. Os veículos estarão disponíveis para visitação nas Ciretrans dos municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Monte Negro, Machadinho do Oeste, Jaru, Vale do Anari e Theobroma. E nos distritos de Tarilândia, Colina Verde e 5º Bec.

Todas as informações sobre os leilões, incluindo as regras de participação, os critérios de avaliação dos veículos e as condições de pagamento, estão disponíveis no portal do Detran-RO. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Comissão de Leilão responsável, por meio do WhatsApp (69) 99207-9424.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, avalia como uma excelente oportunidade para a população adquirir um veículo em bom estado por um valor bem acessível. “Além de facilitar o acesso ao transporte próprio, o leilão também contribui para a melhor gestão dos pátios do Detran-RO, garantindo mais organização e eficiência na administração dos bens apreendidos. Convidamos todos a participarem e aproveitarem essa oportunidade”, frisou.

Fonte

Texto: Luciane Gonçalves

Fotos: Ivi Fidelis e Arquivo Detran

Secom - Governo de Rondônia