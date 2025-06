Rodovia-370 recebe micro revestimento asfáltico em ação do governo de RO

Os serviços começaram por Cabixi, passaram por Chupinguaia e agora estão em execução em Corumbiara, com previsão de avançar para outras rodovias do Cone Sul

Ogoverno de Rondônia deu início, na última semana de maio, aos trabalhos de manutenção da RO-370, no município de Corumbiara. A ação faz parte de um cronograma de melhorias que contempla todas as rodovias estaduais da região. Os serviços começaram por Cabixi, passaram por Chupinguaia e agora estão em execução em Corumbiara, com previsão de avançar para outras rodovias do Cone Sul. Os serviços estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), através da 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, responsável pela preparação da pista, que inclui operação tapa-buracos e execução de remendos profundos em pontos mais comprometidos.

Para essa etapa de preparação, está sendo utilizado o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), um tipo de asfalto de alta durabilidade e resistência. Após a conclusão da manutenção, será aplicada uma nova camada de micro revestimento asfáltico, serviço que ficará a cargo da equipe técnica vinda de Porto Velho. O micro revestimento é uma etapa fundamental para prolongar a vida útil do pavimento e proporcionar mais conforto e segurança aos motoristas.

A recuperação da RO-370 começa na rotatória localizada em Pimenteiras do Oeste e segue até Corumbiara, contemplando uma importante via de escoamento agrícola e de ligação entre os municípios do Cone Sul.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a preservação da infraestrutura viária é fundamental para o desenvolvimento. “A manutenção das rodovias é essencial para garantir o bom tráfego, facilitar o escoamento da produção e fortalecer a economia local. Nesse sentido, o governo do estado tem trabalhado para garantir o bem-estar e melhorar a trafegabilidade da população”, ressaltou.

O gerente da 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira da Costa Júnior, destacou a importância dos serviços. “Estamos fazendo uma preparação técnica criteriosa para receber o micro revestimento. O Cone Sul está sendo valorizado com obras eficientes e comprometimento com a qualidade de vida da população.”

Fonte

Texto: Rute Haverroth

Fotos: Eudes Ferreira da Costa Junior

Secom - Governo de Rondônia