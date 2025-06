Cerca de R$ 35 milhões são investidos pelo governo de RO para modernizar trânsito e ampliar segurança viária

As unidades descentralizadas do Detran-RO receberam 80 veículos para ampliar o trabalho de educação e segurança no trânsito

Rondônia registrou uma queda de 11% no número de sinistros com vítimas não fatais no último ano. O resultado é reflexo da intensificação de ações educativas promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), impulsionadas pelos investimentos realizados pelo governo de Rondônia na renovação da frota e modernização tecnológica da Autarquia. De junho de 2024 a março de 2025, cerca de R$ 35 milhões foram investidos em veículos, equipamentos, maquinários e itens eletrônicos destinados às Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados (PAs) em todo o estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos fazem parte da estratégia de modernização do parque tecnológico do Detran-RO, com o intuito de melhorar ainda mais os serviços públicos, fortalecer o atendimento à população, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto ao cidadão.

VEÍCULOS

Mais de 90% das Ciretrans e Postos Avançados receberam novos equipamentos

Para ampliar as atividades educativas e demais demandas relacionadas à paz no trânsito, as unidades descentralizadas do Detran-RO receberam 80 veículos do tipo caminhonete, pacote de aquisições que ultrapassam R$ 14 milhões, fundamentais para a realização das ações de conscientização da população.

EQUIPAMENTOS

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, coordenou a aquisição de 481 computadores de alto desempenho, totalizando 1.341 máquinas adquiridas. Mais de 90% das Ciretrans e Postos Avançados já receberam os novos equipamentos, que estão sendo instalados de forma gradual para garantir a continuidade dos serviços. Além disso, todas as unidades do Detran-RO já contam com novas centrais de ar-condicionado, em pleno funcionamento.

“São ferramentas tecnológicas importantes, adquiridas através de um planejamento sério, onde o objetivo é oferecer maior celeridade e eficiência nas entregas do Detran. Por outro lado, tanto quem trabalha como quem utiliza os serviços, precisa de conforto e dignidade. Nosso objetivo sempre vai ser com as pessoas, por isso trabalhamos para cumprir com esse compromisso”, destacou o diretor-geral do Detran-RO.

Convênio com o BPTran proporcionou a compra de veículos e equipamentos

CONVÊNIO

Como parte da estratégia para ampliar a segurança viária, o Detran-RO firmou um convênio com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), repassando um pacote de investimentos que ultrapassam R$ 10 milhões. Os recursos foram destinados para compra de veículos e equipamentos voltados à fiscalização e educação no trânsito.

Entre os itens adquiridos estão:

30 motocicletas de 900 cilindradas – robustas, versáteis e adequadas para qualquer terreno;

4 veículos com câmeras OCR – tecnologia capaz de identificar veículos com restrição de roubo ou furto;

300 rádios HT digital – melhoram a comunicação dos policiais militares e agentes de trânsito, durante as operações;

300 etilômetros (bafômetros) – utilizados para medir a concentração de álcool no corpo de condutores.

