Obra do Centro de Medicina Tropical de Rondônia chega na reta final

A equipe responsável pela obra vem trabalhando no acabamento e na pintura dos blocos, além das adequações no estacionamento frontal

Com 84% concluída, a obra da unidade de referência em doenças infectocontagiosas do estado, o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), chega na reta final. Com a conclusão da obra, a unidade ganhará 10% de área, além de blocos reformados e mais espaço para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e para a esterilização de materiais, entre outros.Nos últimos dias, a equipe responsável pela obra vem trabalhando no acabamento e na pintura dos blocos, além das adequações no estacionamento frontal. No total, a área de intervenção foi de mais de 2.600 metros quadrados.

Com a finalização, será entregue:

Um auditório, com capacidade para 100 pessoas;

19 salas administrativas;

Área para almoxarifado;

Farmácia; e

Uma nova Central de Materiais Esterilizados.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra impulsionará os atendimentos. “O governo tem investido para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais e, principalmente, mais dignidade e eficiência no atendimento à população. Seguimos avançando, com responsabilidade e seriedade, para que a saúde de Rondônia continue evoluindo com planejamento, respeito e humanização”, salientou.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, explicou que também será entregue um novo espaço para UTI, com 10 leitos, nova central para gases medicinais, uma nova subestação de energia e um novo local para o abrigo do gerador.

A obra está sob a responsabilidade do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) especializado em infraestrutura, que tem um acordo de cooperação técnica com a Sesau para o fortalecimento da rede de saúde do estado. Sob o mesmo acordo, foi entregue a conclusão do Hospital Regional de Guajará-Mirim, inaugurado em março.

Fonte

Texto: Lara Lívia

Fotos: Daiane Mendonça e Arquivo Unops

Secom - Governo de Rondônia