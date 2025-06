Governo de RO promove curso de extensão de cílios para internas da unidade prisional feminina

Com o intuito de promover a qualificação profissional e a reintegração social de mulheres em privação de liberdade, o Governo de Rondônia realizou, entre 19 de maio a 4 de junho, um curso de extensão de cílios voltado para internas do Centro de Ressocialização Feminino Suely Maria Mendonça, em Porto Velho. A iniciativa faz parte de um programa de capacitação profissional e conta com a participação de 14 reeducandas, que participam das aulas de segunda a quinta-feira, no período da manhã.

Realizado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social (Geres), com carga horária total de 40 horas e direito à certificação, o curso oferece formação técnica para o mercado de beleza. A proposta é fomentar a autonomia econômica das participantes, possibilitando que tenham uma alternativa de geração de renda no processo de reintegração social após o cumprimento da pena.

aulas ocorreram de 19 de maio a 4 de junho, com certificação de 40 horas

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em capacitação é essencial para romper o ciclo da reincidência criminal, beneficiando não apenas as internas, mas também a segurança pública e a sociedade como um todo. “O governo acredita que a ressocialização começa com a oportunidade. Cada curso oferecido dentro das unidades prisionais é um passo concreto na reconstrução de histórias e na promoção de um ambiente mais seguro para todos”, afirmou.

CAPACITAÇÃO

O curso de extensão de cílios é apenas uma das diversas ações implementadas pela Sejus com foco na ressocialização. A secretaria também oferece oficinas de panificação, costura, artesanato, informática, entre outras. Além do aprendizado técnico, as aulas proporcionam um ambiente de socialização, respeito e valorização pessoal, essenciais para o processo de reintegração.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, reforçou que a ação está inserida em uma política mais ampla de reinserção social. “A qualificação profissional é uma das principais ferramentas que temos para preparar os privados de liberdade para o retorno à sociedade. Este curso vai além da técnica; representa dignidade, autoestima e perspectiva de futuro”.

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Beatriz Ribeiro

Secom - Governo de Rondônia