Consolidação do planejamento é destaque no XCIII Fórum Nacional dos Secretários de Planejamento em Sergipe

Para buscar soluções inovadoras, fortalecer o planejamento e melhorar os serviços públicos, o Governo de Rondônia, representado pela Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Gestão (Sepog) participou do XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizado de 4 a 6 de junho, em Aracaju (SE). O evento reuniu secretários de planejamento de todo o país, além de representantes do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e especialistas da área, para discutir estratégias que ajudam os estados a melhorar a gestão pública, controlar os gastos e oferecer melhores resultados para a população. Durante a programação foram realizados painéis temáticos, oficinas, reuniões

Durante os três dias de programação, foram realizados painéis temáticos, oficinas, reuniões dos Grupos de Trabalho e apresentação de experiências bem-sucedidas, com temas como gestão fiscal, monitoramento, avaliação de políticas públicas, planejamento de longo prazo, comunicação como ferramenta de gestão e inovação em obras públicas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, estar presente em fóruns como este é essencial para construir um estado mais eficiente, com planejamento estratégico e foco em resultados. “Planejar é essencial para que possamos avançar na construção de um estado mais eficiente, que utilize bem os recursos e atenda com qualidade sua população. Rondônia tem investido em planejamento e inovação, e é fundamental estarmos alinhados com as boas práticas que estão sendo discutidas nacionalmente”, destacou o governador.

A secretária adjunta da Sepog, Jakeline Oliveira Costa Mackerte, destacou a importância desse espaço para compartilhar experiências e trazer boas práticas para o estado. “É uma oportunidade de olhar para o que tem dado certo em outros estados, compartilhar desafios e, principalmente, levar para Rondônia estratégias que fortalecem nosso planejamento e garantem mais eficiência na entrega de serviços públicos à sociedade”, afirmou.

O evento também contou com a participação de autoridades nacionais, como representantes do Ministério do Planejamento e Orçamento, de instituições financeiras, especialistas da área e empresas do setor privado. Na cerimônia oficial, o debate sobre governança, controle de gastos e inovação foi reforçado com a participação do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que recebeu os gestores estaduais no centro de convenções da capital sergipana.

O encerramento do fórum aconteceu na sexta-feira (6) com a apresentação dos resultados dos Grupos de Trabalho, que discutiram temas como investimentos públicos, revisão de gastos, monitoramento, avaliação de políticas públicas e estratégias de comunicação. O conhecimento compartilhado no evento agora passa a contribuir diretamente com os projetos e ações de planejamento desenvolvidos em Rondônia, fortalecendo ainda mais a gestão pública e a qualidade dos serviços entregues à população.

