Projeto Interclasse impulsiona aprendizado e engajamento em escolas de Extrema

Com o objetivo de transformar o processo de aprendizagem em algo dinâmico e estimulante, o Projeto Interclasse Estudantil de Língua Portuguesa e Matemática do governo de Rondônia alcançou resultados positivos no município de Extrema, envolvendo 13 escolas e mais de 2.400 estudantes. A iniciativa, proposta pela Superintendência Regional de Educação de Extrema, demonstrou o poder da colaboração e do protagonismo juvenil na educação. O projeto contou com a adesão de 100% das escolas da região, evidenciando o comprometimento dos gestores escolares e da comunidade educacional. No total, 2.431 estudantes do Ensino Fundamental e Médio foram avaliados

Escolas como a EEEFM Professora Antônia Vieira Frota (com 1.025 estudantes), a EEEFM Jayme Peixoto de Alencar (704 estudantes), a EEEFM Bandeirantes (533 estudantes) e um grupo de Escolas Indígenas (Santa Maria Kaxarari, Floresta Maia, Kurana Kaxarari, Kaibú, Binu, Kunanari, Kawapu, Apuly, Ixahipi e Abya), com 169 estudantes, uniram forças para promover uma experiência de aprendizado inovadora.

Além de promover a aprendizagem de forma dinâmica, colaborativa e motivadora, a iniciativa buscou desenvolver competências e habilidades essenciais em Língua Portuguesa e Matemática. Conforme a secretária de Estado da Educação Seduc, Ana Lucia Pacini os objetivos do Projeto Interclasse foram múltiplos e estratégicos. “Um dos pilares fundamentais foi o fortalecimento das ações preparatórias para o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exames de avaliação externa importantes para o diagnóstico da qualidade da educação. O projeto também se destacou por estimular o protagonismo juvenil através de atividades desafiadoras, promover a integração entre os estudantes e despertar o interesse pela aprendizagem de maneira lúdica, significativa e prazerosa”, explicou.

METODOLOGIA E RECONHECIMENTO

A metodologia do projeto envolveu atividades avaliativas em dois eixos principais. Em Língua Portuguesa, o foco foi na produção textual (redação), incentivando a criatividade e a capacidade de expressão dos alunos. Já em Matemática, foram aplicados simulados diagnósticos, com questões que exigiam resolução de problemas e raciocínio lógico.

Os três primeiros colocados de cada série foram premiados, tanto em Língua Portuguesa (pela melhor redação) quanto em Matemática (pelo melhor desempenho no simulado). Cada escola teve 42 estudantes classificados, totalizando 168 premiações em toda a regional, que receberam certificados de destaque e medalhas, celebrando o esforço e a dedicação. Segundo o superintendente de Educação de Extrema, Francisco Marquelino Santana, o reconhecimento aos estudantes foi um ponto alto. “As premiações foram entregues pelos pais de alunos. Foi um momento muito marcante para toda a classe estudantil, familiares e professores. A organização contou ainda com a participação ativa dos grêmios estudantis de cada escola”, disse.

Entre os dia 02 a 05 foram realizadas a entrega das premiações na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bandeirantes que fica localizada no Distrito de Nova Califórnia e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Antônia Vieira Frota do Distrito de Vista Alegre do Abunã.

FUTURO

O Projeto Interclasse se consolidou como uma ação de grande relevância pedagógica. Entre os principais resultados, destacam-se o fortalecimento da aprendizagem nas disciplinas-chave, a melhoria no desempenho dos estudantes nas avaliações internas e externas, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como responsabilidade, cooperação e autoestima, e o aumento do engajamento e da motivação dos alunos em sala de aula.

Fonte

Texto: Elaine Santos

Fotos: Marquelino Santana

Secom - Governo de Rondônia