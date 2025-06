Governo de SP anuncia programas e parcerias para reforçar compromisso ambiental do Estado

O Governo do Estado de São Paulo celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta quinta-feira (5), no Parque Villa-Lobos, na capital, com uma série de anúncios de programas e parcerias que consolidam a política ambiental paulista nos seis eixos do Plano Estadual de Meio Ambiente, lançado há dois anos. Entre as medidas estão o Programa Estadual de Educação Ambiental (PROEEA), o documento final do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC) e o RefaunaSP, que reintroduz espécies nativas nas unidades de conservação estaduais, além da assinatura de um memorando de entendimento com a World Biogas Association (WBA), que estabelece cooperação internacional para valorização do biometano como fonte estratégica para a transição energética do estado.