O Governo de São Paulo inaugurou o Centro TEA Paulista, um equipamento que reúne diversos serviços públicos voltados para a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A unidade está localizada na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade de São Paulo, e será um modelo de referência para os demais municípios do estado. Veja o que o Centro TEA Paulista oferece e como acessá-lo.